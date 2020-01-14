Расхищение украинского леса уйдет в прошлое – Гончарук

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С 1 февраля 2020 года в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания по развитию лесохозяйственной отрасли.

"Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Прозрачность станет залогом изменений в отрасли", – написал Гончарук в Telegram.

Глава Кабмина отметил, что защита лесов и эффективное лесопользование – пока больная тема для украинской экологии и экономики.

"Правительство назначило Андрея Заблоцкого руководителем Гослесагентства. Его главная задача – сделать лесную отрасль прозрачной и конкурентной. Отныне никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства быть не должно", – написал премьер-министр.

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По его словам, больше всего жалоб поступило на Закарпатье, поэтому он призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чем на 1 млрд гривен только за последние несколько лет. Это недопустимая история", – отметил Гончарук.

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Он обещает, что в Украине будет действовать закон, а все причастные к коррупции будут уволены и по результатам расследования привлечены к ответственности.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Херсонской области во время задержания браконьеров между сотрудниками лесного хозяйства и "черными лесорубами" произошла стычка, в ходе которой погиб человек. Как заявили в Государственном лесном агентстве, 10 января, около 17 часов, во время проведения оперативного рейда на работников лесохраны напали браконьеры.

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которого предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше. Уже сейчас Украина считается одной из самых малолесистых стран Европы – лесами покрыто 16% территории, а должно быть не менее 20%.

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