Расходы на учебу: Минфин показал, во сколько стране обходится один школьник

Обучение в сельских школах требует больше затрат, чем в городских

Пока в Украине продолжаются дискуссии о том, открывать ли школы с 1 сентября, Министерство финансов показало бюджетные расходы на среднее образование. Ведомство разработало специальный интерактивный инструмент – дашборд, который показывает, сколько тратят как в целом по стране, так и на уровне отдельных школ.

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"Информация собрана на основе данных о финансовых, количественных и качественных показателях работы учреждений общего среднего образования в 2019 году", - сообщает пресс-служба Минфина.

Всего было получена информация о 14,2 тыс. образовательных учреждений, в которых учатся 3,9 млн школьников и работают 438,5 тыс. учителей. Общие расходы этих школ в 2019 году составили 94,1 млрд грн, а средние затраты по стране на подготовку одного ученика – 23,1 тысяч грн в год.

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Анализ показал, что в сельской местности средние расходы на одного ученика составили 32,4 тыс. грн, что заметно выше, чем в городской местности (19,1 тыс. грн).

Самые большие средние расходы на одного ученика зафиксированы в Барышевском районе Киевской области – 81,6 тыс. грн. Самые низкие – в Таировской поселковой ОТГ Одесской области – 9,5 тыс. грн.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при умеренном развитии эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября.

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