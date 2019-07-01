Расходы украинцев превысили доходы: появились итоги
Государственная служба статистики опубликовала данные первых трех месяцев этого года
Доходы населения Украины в первом квартале 2019 года составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн. Сумма расходов превысила доходы на 49 млрд грн, таким образом, объем сбережений украинцев сократился.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 1 июля.
"Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 14 398 грн", – сказано в нем.
Госстат также разместил инфографику, на которой указывается, что реальный доход украинцев в первом квартале 2018 года вырос на 13,3%, во втором – на 10,2%, в третьем – на 11,1%, в четвертом – на 6,8%, а в первом квартале 2019 года – на 7,7%.
Из предварительных данных следует, что рост реальных доходов замедлился в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ведомстве также сообщили, что в январе-марте 2018 года зарплата в структуре доходов украинцев составляла 49,4%, а годом позже – 50,4%.
При этом приобретение услуг и товаров в структуре расходов и сбережений увеличилось с 91,2% до 94,9%.
Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".
Также мы узнали, где самые высокие зарплаты в стране:
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