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Расходы украинцев превысили доходы: появились итоги

1 июля, 18:59

Государственная служба статистики опубликовала данные первых трех месяцев этого года

Фото: пресс-центр НБУ

Доходы населения Украины в первом квартале 2019 года составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн. Сумма расходов превысила доходы на 49 млрд грн, таким образом, объем сбережений украинцев сократился.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 1 июля.

"Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 14 398 грн", – сказано в нем.

Госстат также разместил инфографику, на которой указывается, что реальный доход украинцев в первом квартале 2018 года вырос на 13,3%, во втором – на 10,2%, в третьем – на 11,1%, в четвертом – на 6,8%, а в первом квартале 2019 года – на 7,7%.

Из предварительных данных следует, что рост реальных доходов замедлился в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ведомстве также сообщили, что в январе-марте 2018 года зарплата в структуре доходов украинцев составляла 49,4%, а годом позже – 50,4%. 

При этом приобретение услуг и товаров в структуре расходов и сбережений увеличилось с 91,2% до 94,9%.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в расходах украинцев. Подробнее читайте в статье "На что тратит доходы украинская семья: в селах тратят меньше на мясо и спиртное".

Также мы узнали, где самые высокие зарплаты в стране:


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Тег доходы, расходы, зарплата, Госстат

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