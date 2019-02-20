"Расследуй аферу с ПриватБанком": кандидатский челлендж набирает обороты

Ряд претендентов на президентское кресло рассказали – как заставят вернуть украденные 150 миллиардов гривен

"Расследуй аферу с ПриватБанком": кандидатский челлендж набирает обороты 2019-02-20T23:26:00+02:00 Экономика Ряд претендентов на президентское кресло рассказали - как заставят вернуть украденные 150 миллиардов гривен

"Расследуй аферу с ПриватБанком – верни деньги государству"! – кандидатский челлендж, который инициировал Валентин Наливайченко, набирает обороты. Ряд претендентов на президентское кресло рассказали – как заставят вернуть украденные 150 миллиардов гривен.

"Президент является гарантом соблюдения закона. Касается это ПриватБанка, любых других банков или махинаций, все зависит от президента для поддержки гарантии прав закона, для задействования всей антикоррупционной инфраструктуры, все будет сделано. У меня нет родственников, любимых друзей не будет и среди государственных чиновников, нарушающих закон, и тех предпринимателей с сомнительной репутацией, которые этим пользуются, поэтому гарантированно все то, что было нарушено – все будет расследовано", – заявил Анатолий Гриценко, кандидат в президенты Украины.

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"ПриватБанк должен оставаться в госсобственности, было преступлением допустит контроль со стороны частного лица по такому мощному финансовому ресурсу", – отметил Сергей Каплин, кандидат в президенты Украины.

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"А самое интересное, что ПриватБанк, после того как стал национальным потерял 27 млрд грн средств налогоплательщиков. Это все эта вся афера, она должна быть расследована, а виновные будут наказаны, кто нанес вред народу Украины – должен быть наказан", – заявил Виталий Куприй, кандидат в президенты Украины.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

В Нацбанке надеются, что нынешнему руководству ПриватБанка удастся вернуть значительную часть средств, и таким образом компенсировать государственные расходы на дополнительную капитализацию банка. Речь идет о мерах, которые регулятор был вынужден принять в 2016-2017 годах после вывода бывшими владельцами "Привата" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 150 миллиардов гривен.

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