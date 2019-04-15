Рассмотрят без обсуждения: ЕС готовит окончательное решение по Газовой директиве и "Северному потоку – 2"

Изменения уже одобрили Еврокомиссия и Европарламент, последнее слово – за Советом ЕС

Фото: nord-stream.com.

Сегодня, 15 апреля, Совет ЕС примет решение по внесению изменений в европейскую Газовую директиву. Это решение станет окончательным утверждением документа с правками, одобренными в Европарламенте 4 апреля, свидетельствует повестка дня Совета ЕС, который будет заседать в Люксембурге.

"Пересмотр Газовой директивы. Принятие законодательного акта", - такой пункт числится в разделе одобряемых без обсуждения документов в повестке дня Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

По закону, в случае утверждения Газовая директива вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза. В течение девяти месяцев государства-члены ЕС должны будут адаптировать свои национальные законодательства к новому европейскому закону.

Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока — 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. Россия собирается ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, поправки в Газовую директиву одобрила сначала Еврокомиссия (18 марта), а потом – Европарламент (4 апреля).

Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам.

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

Газопровод "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Рассмотрят без обсуждения: ЕС готовит окончательное решение по Газовой директиве и "Северному потоку – 2"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.