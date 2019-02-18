Растаможка "евроблях": поступления в бюджет уже превысили годовой план

С начала года украинцы уплатили в бюджет 4,9 млрд гривен от таможенного оформления авто

Фото: Евробляхи / Facebook.

Растаможка "евроблях": поступления в бюджет уже превысили годовой план //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c41/0e2/5c5c410e29ad9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c41/0e2/5c5c410e29ad9.jpg 2019-02-18T13:25:00+02:00 Экономика С начала года украинцы уплатили в бюджет 4,9 млрд гривен от таможенного оформления авто

С начала 2019 года сумма поступлений в государственный бюджет Украины от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 4,9 млрд гривен, превысив годовой план (1 млрд гривен) почти в пять раз. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, направляются в Пенсионный фонд Украины", – сказано в сообщении.

При этом общая сумма поступлений в бюджет с 25 ноября 2018 года, когда начал действовать срок льготного периода применения ставки акцизного налога, по 14 февраля 2019-го достигла 6,6 млрд гривен. Из них:

3,3 млрд гривен – акцизный налог;

1,9 млрд гривен – налог на добавленную стоимость (НДС);

0,8 млрд гривен – средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов;

0,6 млрд гривен – пошлина.

За указанный период граждане Украины оформили 106,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года.

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Кроме того, Государственная фискальная служба (ГФС) открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. По данным ведомства, с момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 10,1 млрд гривен.

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