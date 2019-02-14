Растаможка "евроблях": в Украине заработала горячая линия
По телефону можно получить консультацию о таможенной стоимости транспортных средств
Государственная фискальная служба (ГФС) открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщается на сайте ведомства.
Телефон колл-центра – (044) 481-19-61. Он работает с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.
По номеру можно получить информацию о таможенной стоимости транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
Чтобы получить консультацию, необходимо сообщить VIN-код автомобиля и год его выпуска.
Напомним, в январе 2019 года замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима растаможивания. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".
13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.
С 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019-го включительно число растаможенных транспортных средств превысило 80 тысяч.
По Украине ездит более двух миллионов "евроблях". Эксперты уверены, что большую часть из них растаможивать не будут:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Растаможка "евроблях": в Украине заработала горячая линия". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"