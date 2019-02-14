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Растаможка "евроблях": в Украине заработала горячая линия

Сегодня, 13:42

По телефону можно получить консультацию о таможенной стоимости транспортных средств

Фото: Україна Online / Facebook
Фото: Україна Online / Facebook.
Растаможка "евроблях": в Украине заработала горячая линия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/551/3b7/5c65513b7eb69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/551/3b7/5c65513b7eb69.jpg Экономика По телефону можно получить консультацию о таможенной стоимости транспортных средств

Государственная фискальная служба (ГФС) открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщается на сайте ведомства.

Телефон колл-центра – (044) 481-19-61. Он работает с 9.00 до 21.00 синхронно с отделами таможенного оформления таможен ГФС.

По номеру можно получить информацию о таможенной стоимости транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Чтобы получить консультацию, необходимо сообщить VIN-код автомобиля и год его выпуска.

Напомним, в январе 2019 года замглавы ГФС Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима растаможивания. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

С 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019-го включительно число растаможенных транспортных средств превысило 80 тысяч

По Украине ездит более двух миллионов "евроблях". Эксперты уверены, что большую часть из них растаможивать не будут:

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Тег автомобили, ГФС, Государственная фискальная служба, растаможка, еврономера, евробляхи

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