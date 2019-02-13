Растаможку "евроблях" еще больше упростили, а Еврокомиссия утвердила "черный список" из 23 стран: итоги дня

Госдолг США превысил отметку 22 трлн долларов: главные события 13 февраля

Растаможку "евроблях" еще больше упростили, а Еврокомиссия утвердила "черный список" из 23 стран: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-13T20:31:00+02:00 Экономика Госдолг США превысил отметку 22 трлн долларов: главные события 13 февраля

Общество

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

188 населенных пунктов в 6 областях оставались обесточенными на утро 13 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, в результате осложнения погодных условий сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Решил отложить до 6 мая наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" решение о расторжении контракта с председателем правления компании Зурабом Аласанией. На внеочередном заседании набсовета 12 февраля было предложено пересмотреть предыдущее решение совета о досрочном прекращении контракта.

Еще 27 официальных наблюдателей от международных организаций зарегистрировала 12 февраля Центральная избирательная комиссия на очередных выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта. Всего зарегистрировано уже 136 иностранных наблюдателей.

Указы о помиловании 14 лиц осужденных на разные сроки наказания, в 2018 году издал Президент Украины. Всего же в течение 2018 года в Департамент по вопросам помилования АПУ поступило 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайства о помиловании 718 человек.

76,4 млрд грн составил бюджет городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры Киева на 2019-2023 гг., которую согласовали на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета. В частности, в программе заложены расходы на строительство пяти новых станций метрополитена и приобретение 400 трамваев, троллейбусов и электробусов.

9 заявок на заходы в 2020 году туристических судов уже получил порт Одессы, три – на 2021 год и одну – на 2022 год. Мировые туристические операторы снова включают Одессу в маршруты своих круизов с заходом в Черное море.

При растаможке "евроблях" с целью упрощения подтверждения соответствия такого автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации наравне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Экономика

Ослабил на 9 копеек до 27,09 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 февраля.

130 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрировали 308 тыс. РРО и 292 тыс. книг учета расчетных операций (КУРО), через которые проводятся расчетные операции в сфере торговли и услуг. Такие данные приводит ГФСУ.

1135 т шампиньонов экспортировали украинские производители в 2018 году, что более чем вдвое превосходит показатель 2017 года. Об этом сообщило Национальное грибное агентство. Суммарная стоимость поставок составила 31,6 млн грн. Средняя цена экспортируемых грибов 27,9 грн/кг. Подавляющая часть грибов – 1021 т – экспортирована в Молдову, в Беларусь – 112 тонн, 2 тонны – в Израиль. По оценкам экспертов, объем экспорта составляет 2,5% производства шампиньонов в стране.

2,36 млрд грн и 40 млн долл. привлекло 12 февраля в государственный бюджет Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 175, 280, 350, 511 дней со средневзвешенной доходностью 19,5, 19, 18,5, 18,5 и 18,25% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены на 64, 252, 351, 729 дней с доходностью 6,5, 7,2, 7,25 и 7,5%.

Выросла на 16% задолженность потребителей электрической энергии в 2018 году – до 33,61 млрд грн. Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. Суммарная стоимость потребленной электрической энергии в 2018 году составила – 195,081 млрд грн (с НДС), прирост задолженности за год – 16% или 4,670 млрд грн.

Продал активы 21 неплатежеспособного банка Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе на общую сумму 1 243,89 млн грн. Из этой суммы на 1 232,35 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 10,69 млн грн – от реализации основных средств банков.

300 853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух" в 2018 году предоставило услуги по аэронавигационному обслуживанию, что на 18,5% превышает показатель 2017 года. Обеспечено выполнение 106 654 рейсов отечественных авиакомпаний (прирост 9,7%) и 194 199 авиарейсов иностранных авиакомпаний (23,9%).

Снизилось до 60,9% отношение уровня государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины в 2018 году с 68% в 2017 году, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом сумма прямого и гарантированного государством долга в составляет 79,73 млрд долл. (в 2017 году – 76,31 млрд).

Мир

Превысил отметку в 22 трлн долл. впервые в истории страны государственный долг США. За время президентства Дональда Трампа госдолг вырос более чем на 2 трлн долл. Одной из причин этого является налоговая реформа, которая обошлась бюджету в 1,5 трлн долл. Администрация Трампа утверждает, что налоговая реформа окупится, поскольку она должна подстегнуть рост экономики.

Латвия провела размещение 30-летних еврооблигаций на сумму 700 млн евро. Срок погашения бумаг – 2049 год. Облигации имеют фиксированную купонную ставку 1,875% годовых

Правительство Македонии официально сообщило об изменении названия страны на Республика Северная Македония. Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии. Соглашение о смене названия страны заключили в июне 2018 года.

"Черный список" из 23 стран утвердила Европейская комиссия. Эти страны представляют угрозу для ЕС из-за слабого контроля финансирования терроризма и отмывания денег. Список ЕС до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею. Теперь к нему добавили, в частности, Саудовскую Аравию, Панаму и Виргинские острова. Европейский парламент и государства-члены должны еще утвердить этот список.

Может стоить меньше 100 тыс. долларов через 40-100 лет билет на Марс туда и обратно. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.