В Украине растут зарплаты и ВВП: Порошенко рассказал об успехах экономики

Сегодня, 14:08

Глава государства объяснил, как мотивировать украинцев зарабатывать на родине, а не за границей

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

В первом квартале 2018 года рост украинской экономики составил 3,1% и не останавливается уже последние девять кварталов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита Николаев.

Глава государства также напомнил о повышении "минималки" и средней зарплаты в Украине, чтобы остановить отток украинских заробитчан.

"Сегодня девять кварталов подряд украинская экономика демонстрирует рост: 2,1%, 2,5%, а в первом квартале 2018 года украинская экономика растет уже на 3,1%. Сделаны огромные шаги по увеличению как минимальной, так и средней заработной платы. Принципиальная позиция – украинцы не должны ехать заграницу, а тут, дома, зарабатывать достойные деньги. И это моя политика, как президента – решительное поднятие зарплат и пенсий. Это демонстрируется как на примерах минимальной заработной платы, так и на примере средней заработной платы", – отметил Порошенко.

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На днях Петр Порошенко объяснил, как нужно повысить "минималку" в Украине. Президент обратил внимание на разницу между минимальной и средней зарплатой. Глава государства поставил задачу выйти на минимальную зарплату в 4 тысячи гривен до конца года.

Напомним, в 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины. Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

При этом МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины: в 2019 году теперь ожидается рост ВВП на 3,3% вместо 4%. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.
экономика, Порошенко, зарплата, ВВП, трудовая миграция

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Источник:

"Сегодня"

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