Разбил – не плати: когда супермаркет не имеет права требовать деньги за испорченный товар

До судов с магазинам дело обычно не доходит

Покупатели не обязаны платить за товар, который случайно испортили в магазине. Но обычно администрация торговых точек давит на людей и не выпускает из торгового зала.

Анастасия в супермаркете случайно зацепила два лота с яйцами. Охранники и администратор заставили девушку заплатить за разбитый товар.

"Яйца стояли пирамидой. Я хотела взять те, что подальше, потому что они свежие, и завалила рукой... Просто потянула, а они упали. Я заплатила, потому что на меня наехали, накричали. Я растерялась", – вспоминает Анастасия.

Эксперт по защите прав потребителей Максим Несмиянов отмечает: деньги требовали незаконно.

"Согласно действующему гражданскому кодексу, потребитель не несет ответственности за имущество магазина. Магазин может попросить заплатить, но требовать – не может. Блокировать выход из магазина – тоже не может", – говорит эксперт.

По его словам, яйца, банки и бутылки очень часто бьются из-за того, что их неправильно выложили на прилавок. К тому что на полках часто отсутствуют специальные защитные бортики.

Корреспонденты "Сегодня" вместе с Несмияновым отправились в ближайший супермаркет с проверкой. Нарушения нашлись сразу же – яйца, например, стоят под самым потолком и могут упасть на покупателя. Много нарушений и в отделе консервации – стеклянные банки стоят на полках без бортиков. А вот в бакалее, где нет стекла, наоборот, зачем-то установили борта.

Несмиянов добавляет: если покупатель порезался разбитым стеклом, магазин можно и вовсе привлечь к ответственности.

"Вызывайте "скорую" и, желательно, сотрудников полиции. Фиксируйте этот момент. И если вы были не виноваты, можете взыскать материальную и моральную компенсацию – или в досудебном, или в судебном порядке забрать сумму, которую вы потратите на лечение", – говорит эксперт.

Другое дело, что потраченное время и деньги на адвоката вряд ли стоят этой суммы. Поэтому до судов с супермаркетами обычно не доходит. Но вот платить магазину за испорченный товар вы точно не обязаны.

Ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", почему в Украине не работает защита прав потребителей, а в торговых точках то и дело можно наткнуться на испорченные и просроченные товары.

При этом, по словам первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в сфере защиты прав потребителей важную роль играют механизмы уменьшения теневой экономики.