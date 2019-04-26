Разделение ГФС: у Зеленского перечислили ключевые задачи

Создание новых служб – не панацея, считает Гетьманцев

Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook.

Команда избранного президента Владимира Зеленского поддерживать идею разделения Государственной фискальной службы (ГФС) на Налоговую и Таможенную службы, однако считает, что нужны дополнительные изменения. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Мы поддерживаем решение о разделении ГФС. Но мы не считаем, что само по себе это решение – панацея. Оно имеет смысл только в совокупности с системным и целостным реформированием государственных органов, обеспечением прозрачного карьерного роста должностных лиц служб, внедрение системы KPI, диджитализацией работы госорганов и администрирования налогов. И да, мы всецело поддерживаем передачу правоохранительной функции (в части преступлений в финансовой сфере и сфере хозяйствования) в Службу финансовых расследований с ликвидацией налоговой милиции. Искренне не понимаю, почему это не было сделано до сих пор", – отметил Гетьманцев.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую (ГНС) и Государственную таможенную службы (ГТС), а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

17 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищака, в котором тот просил приостановить действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса по отбору главы ГТС. В результате последний этап конкурсного отбора не состоялся.

В то же время 23 апреля заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС, его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров.

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