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Разделение "Нафтогаза": Коболев рассказал о потерях и прибыли

18 декабря, 19:21

Компания останется прибыльной, хотя будет вынуждена продать некоторые ценные активы

/ Фото: AFP

В 2020 году из-за разделения "Нафтогаза Украины" компания потеряет 13 млрд гривен чистой прибыли, но останется прибыльной. Такое заявление сделал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, ссылаясь на расчеты, приведенные в проекте финплана группы на 2020 год.

"Выход всего транспортного бизнеса из группы "Нафтогаз Украины" при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно "минус" 13 млрд гривен чистой прибыли в следующем году. Негативный эффект для ликвидности немного больше", – сказал руководитель "Нафтогаза".

Проект финплана компании на 2020 год наблюдательный совет "Нафтогаза" утвердил 17 декабря.

По словам Коболева, финплан предусматривает определенные продажи активов, поэтому непосредственный отрицательный финансовый эффект от анбандлинга больше, однако, несмотря на это, группа останется прибыльной.

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"Группа "Нафтогаз" в следующем году должна продемонстрировать прибыльную деятельность в соответствии с финпланом", – отметил Коболев.

И добавил, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, "Привата", "Укргаз-Энерго" остаются в старой структуре, тогда как новый оператор газотранспортной системы – это "чистая" компания, как и было задумано.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) вступил в силу 17 ноября.

Пресс-служба президента сообщила, что закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по анбандлингу в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает создание отдельного оператора ГТС, который будет независимым от "Нафтогаза". В то же время, согласно закону, оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в государственной собственности.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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газ прибыль Нафтогаз Украины Андрей Коболев финплан анбандлинг

Источник: Интерфакс-Украина

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