Размер пенсионных выплат в Украине вырастет на 17-20%: Розенко озвучил сроки

Вице-премьер-министр отметил, что в бюджете достаточно средств для перерасчета

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Размер пенсионных выплат в Украине вырастет на 17-20%: Розенко озвучил сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efd/e9e/5c3efde9e7190.jpg 2019-02-17T06:40:00+02:00 Экономика Вице-премьер-министр отметил, что в бюджете достаточно средств для перерасчета

Благодаря осовремениванию пенсий их размер с 1 марта 2019 года вырастет на 17-20% и, начиная с этого года, пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан", – отметил вице-премьер.

Розенко напомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий.

"Последнее осовременивание произошло в октябре 2017 года. Но надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивание пенсий", – сказал он.

Вице-премьер-министр также отметил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.

"Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть", – отметил Розенко.

Напомним, что размер средней пенсии в Украине в январе 2019 года увеличился до 2645,66 гривни. Это на 68,77 гривни больше, чем было в октябре 2018 года. Такие данные содержатся в макроэкономическом отчете Министерства финансов Украины.

Напомним, ранее Пенсионный фонд принял свой бюджет на 2019 год. Главная смета для пенсионеров утверждена с рекордным дефицитом — 167 млрд грн, что на 17 млрд грн больше, чем в 2018 году. В 2018 году из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных выплат поступило 150,1 млрд гривен, как и было запланировано.

Недобор, как и в прежние годы, будет дотирован из госбюджета, чтобы хватило на выплату пенсий — на это надо 400 млрд в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, хватит ли Украине денег на выплату пенсий в 2019 году.

Сайт "Сегодня" также разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году.

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