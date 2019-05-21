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"Разновидность энергетического оружия России": Украина и США обсудили "Северный поток – 2"

21 мая, 13:54

Гройсман провел встречу с министром энергетики США


Премьер-министр Владимир Гройсман предложил министру энергетики США Рику Перри объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту "Северный поток – 2", информирует 21 мая пресс-служба правительства.

"Строительство "Северного потока – 2" – разновидность энергетического оружия России. Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина категорически против строительства. Спасибо США за поддержку в этом важном вопросе", – сказал Гройсман.

В свою очередь Перри заверил, что Вашингтон останется сильным экономическим партнером Киева, и добавил, что Украина обладает огромными ресурсами под землей.

"Это важный ресурс вашего народа. Нужно противодействовать тем, кто может использовать энергетику как оружие. Поэтому США выступают против строительства российского газопровода "Северного потока – 2", – сказал он.

Напомним, "Северный поток – 2" – газопровод между Россией и Германией, который строится по дну Балтийского моря. Он соединит российских поставщиков с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1200 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

В середине апреля 2019 года Датское энергетическое агентство получило заявку на строительство "Северного потока — 2" по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне страны южнее острова Борнхольм. В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.


В мае оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что завершение строительства газопровода запланировано на вторую половину 2020 года, хотя до этого предполагалось, что "труба" заработает в начале 2020-го.

Что об этом заявлении думают украинские эксперты, читайте в статье "Сегодня": Окно возможностей для Украины: эксперты оценили перенос запуска "Северного потока – 2".

В ходе визита в Киев Перри заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2".

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Тег Гройсман, Владимир Гройсман, Северный поток 2, Рик Перри

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