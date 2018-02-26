Разрыв с МВФ приведет Украину к выбору из двух зол – эксперт

В 2018 году наша страна должна выплатить по внешним долгам 4 млрд долларов

Без продолжения программы МВФ Украине придется искать средства, чтобы рассчитаться по старым долгам. Об этом рассказал сайту "Сегодня" исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Эксперт напомнил, что только в 2018 году Украина должна выплатить по внешним долгам 4 млрд долларов. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

"Без сотрудничества с МВФ руководство страны оказывается перед альтернативой: идти на снижение золотовалютных резервов или серьезно девальвировать гривню. Снижая объемы резервов, мы открываем страну для кризиса в конце 2018-го или в начале 2019 года. А обесценив гривню до 30 грн/доллар и более, удастся избежать сильных негативных последствий в экономике, но зато к политическому пику в 2019-м власть подойдет крайне ослабевшей", – считает эксперт.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют около 18 млрд долларов. При этом в начале февраля Украина уже начала рассчитываться с МВФ по долгам за программу stand-by 2014 года. Так, Украина заплатила два транша – 375 млн и 87 млн долларов.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Миссия не выполнена: что ждет Украину без кредита МВФ".

Как известно, в отношениях МВФ и Украины наметился очередной кризис: