Разрыв с МВФ приведет Украину к выбору из двух зол – эксперт

Сегодня, 08:40

В 2018 году наша страна должна выплатить по внешним долгам 4 млрд долларов

Фото: Getty
Фото: Getty

Без продолжения программы МВФ Украине придется искать средства, чтобы рассчитаться по старым долгам. Об этом рассказал сайту "Сегодня" исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Эксперт напомнил, что только в 2018 году Украина должна выплатить по внешним долгам 4 млрд долларов. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

"Без сотрудничества с МВФ руководство страны оказывается перед альтернативой: идти на снижение золотовалютных резервов или серьезно девальвировать гривню. Снижая объемы резервов, мы открываем страну для кризиса в конце 2018-го или в начале 2019 года. А обесценив гривню до 30 грн/доллар и более, удастся избежать сильных негативных последствий в экономике, но зато к политическому пику в 2019-м власть подойдет крайне ослабевшей", – считает эксперт.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют около 18 млрд долларов. При этом в начале февраля Украина уже начала рассчитываться с МВФ по долгам за программу stand-by 2014 года. Так, Украина заплатила два транша – 375 млн и 87 млн долларов. 

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Миссия не выполнена: что ждет Украину без кредита МВФ".

Как известно, в отношениях МВФ и Украины наметился очередной кризис:
Украина, кризис, мвф, выплаты, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "Разрыв с МВФ приведет Украину к выбору из двух зол – эксперт". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...