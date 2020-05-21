Разумков подписал закон о банках и передал Зеленскому

Закон о банковской деятельности открывает возможности сотрудничества Украины с МВФ

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) и направил его на подпись президенту. Такую информацию обнародовали на парламентском сайте.

Украинский парламент 13 мая принял во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом на общую сумму 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

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Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить 1,9 млрд долларов и поступить в Украину до конца мая.

В МВФ считают, что на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса COVID-19 понадобится три года. Самый большой шок уже прошел, но в марте 170 стран показали экономическое падение.

В целом, как неоднократно заявлял президент Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

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