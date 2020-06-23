Разумков высказался о зарплатах народных депутатов: повышать пока рано

В Украине, где теневой сектор экономики составляет более 23%, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что пока рано говорить о повышении зарплат народным депутатам, пишет УНИАН.

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"Я считаю, что должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех... Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов – пока рано, мягко говоря", – отметил председатель парламента.

По его мнению, этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

"А сегодня говорить исключительно о себе – я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", – сказал Разумков.

Спикер также добавил, что заработные платы депутатов даже немного выросли.

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"Моя заработная плата за год выросла на 3000 гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация", – сообщил он.

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Разумков добавил, что в данный момент поднимать вопрос о каком-то значительном росте зарплаты депутатов – это неправильно и несвоевременно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада уже в третий раз забраковала Программу деятельности правительства. И в проваленном документе был пункт, под который Кабмин уже готовит законопроект. Он касается всех украинцев. Речь идет об обязательном декларировании доходов. Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах... Это называется "нулевым" или "единоразовым" декларированием, или же "амнистией капитала".

Напомним, с апреля правительство ограничило размер зарплаты топ-чиновников и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. гривен в месяц. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" подсчитал, как изменились цены и зарплаты украинцев за пять лет.

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Чтобы не допустить подорожания социально значимых продуктов, Кабмин ввел на них регулируемые цены. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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