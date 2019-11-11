Разведение сил на Донбассе, подготовка к принятию госбюджета-2020: итоги дня

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Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Завершилось разведение сил в Петровском Донецкой области. С 12 ноября должен начаться этап разминирования территорий.

На сумму 60,5 млн грн следователи ГБР обнаружили просроченных продуктов на складах Госрезерва.

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Около 7 тысяч граждан Украины сейчас отбывают наказание за границей. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, большинство из них стали жертвами торговли людьми.

Экономика

Ослабил на 1 копейку до 25,51 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 ноября. за неделю – с 5 по 12 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 24 копейки.

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372 млн долларов купил Национальный банк на прошлой неделе – с 4 по 8 ноября – на межбанковском валютном рынке, что в 2,4 раза больше показателя неделей ранее. На прошлой неделе регулятор третью неделю подряд не продавал валюту. В результате, с начала года покупка валюты превысила ее продажу на 4,5 млрд долл., или в 10 раз.

До 1 августа 2020 года, перед запуском рынка земли, все земли сельскохозяйственного назначения должны быть внесены в Госгеокадастр. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Принять во втором чтении проект закона о госбюджете-2020 Верховная Рада намерена 14 ноября, сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков.

В тренде Дешевый доллар помог ценам: эксперт спрогнозировал инфляцию до конца года

Выросло на 70% количество заказов из Украины на китайской торговой площадке AliExpress за январь-октябрь 2019. "Укрпочта" за указанный период доставила из Китая 20 млн отправлений.

Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить Украине помощь для внедрения земельной реформы. В ЕБРР уточняют, что из инвестированных в Украину 14,6 млрд евро почти 3 млрд было направлено на проекты в агробизнесе.

Увеличился на 23% оборот торговли агропродукцией между Украиной и Европейским Союзом в январе-сентябре в годовом выражении и достиг рекордных 7,5 млрд долл. При этом положительное сальдо составило 3,2 млрд долл. Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются семь стран – Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия.

Мир

Действующий президент Румынии победил в первом туре президентских выборов, за него отдали голоса 39% избирателей. Во втором туре его соперником будет представительница социал-демократов, за которую отдали голоса 22% избирателей.

Достигли самого низкого уровня с 2009 года деловые настроения в мире. Барометр деловых настроений упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта. Об этом сообщили в мюнхенском институте экономических исследований ifo, основываясь на результатах опроса 1230 экспертов из 117 стран

Япония планирует превратить префектуру Фукусима, серьезно пострадавшую в результате аварии на АЭС в 2011 году, в центр возобновляемой энергетики. Власти страны готовят проект объемом 300 млрд иен (2,75 млрд долларов), предусматривающий строительство на территории префектуры 11 солнечных электростанций и 10 ветропарков совокупной мощностью 600 МВт.

Заработал 13 млрд долларов китайский ритейлер Alibaba Group за первый час распродаж в День холостяка. По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 32%. Выручка компании за первые 9 часов превысила 23 млрд долларов.

Компания SpaceX запланировала на 11 ноября запуск на низкую околоземную орбиту ракеты Falcon 9 с 60 миниспутниками для интернет-проекта Starlink. Это первый в истории космонавтики запуск с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя в четвертый раз.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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