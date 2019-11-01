Разведение войск на Донбассе, инвестиционный форум в Мариуполе: итоги недели

Рада дала согласие на арест Дубневича, а гривня снова заметно укрепилась

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Общество

Разведение сил в районе Петровского срывается – боевики пренебрегли режимом тишины и не выдержали семидневный срок без обстрелов, что позволило бы отводить войска. Об этом рассказал на брифинге министр обороны Андрей Загороднюк. Говоря о ситуации в Золотом, министр отметил, что на сегодняшний день процесс разведения сил практический завершен и территория находится под полным контролем МВД Украины.

Октябрь-2019 побил четыре температурных рекорда и стал одним из самых теплых с 1881 года. Об этом ообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее"). По данным прокуратуры, Дубневич организовал схему, в результате которой государству нанесены убытки на 93 млн грн.

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Сократить на 18,5 тыс. позиций штат районных государственных администраций (РГА) приняло решение правительство. Цель сокращения – повышение эффективности работы государственных органов.

40 млн евро выделили партнеры и союзники НАТО через 10 трастовых фондов для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация.

На 94 тысячи выросло число официально оформленных работников за последние полгода. По данным Госстата, сейчас показатель нелегальной занятости в стране самый низкий за последние 10 лет.

НАБУ сообщило о подозрении бывшему руководителю Национального агентства по предотвращению коррупции Наталье Корчак в недекларировании имущества на сумму 544 тыс. грн.

5,9 млрд евро получила Украина в целом от Европейского инвестиционного банка в виде кредитов в рамках проектов развития государственного управления.

Погибли 1375 человек на пожарах с начала 2019 года в Украине. Об этом сообщили в ГСЧС.

300 млн грн выделил Кабмин дополнительно на строительство доступного жилья для 950 семей (из них 200 – семьи ветеранов АТО) в пригородах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.

Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог в Украине. Первый транш может составить 300 млн евро. ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Работы планируется начать с восстановления местных дорог Херсонской области.

55 235 взрывоопасных предметов, в том числе 1 143 авиационные бомбы изъяли и уничтожили пиротехнические подразделения ГСЧС с начала 2019 года.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей (в частности, без автокресла). На водителя должен быть наложен штраф в размере 30 необлагаемых налогом минимальных доходов (510 грн).

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которые вводит для нардепов штрафы за "кнопкодавство" – от 3 до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В зоне проведения ООС введен "желтый" режим. Это означает, что пребывание и перемещение лиц совершается при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом совершается досмотр личных вещей и транспортных средств. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили ряд специальных полномочий.

14 080 уголовных производств учтено в Украине за пять лет, открытых за самовольное оставление воинской части или места службы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

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Мининфраструктуры планирует начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, моста в Кременчуге и моста через Южный Буг в Николаеве.

Экономика

Укрепил до 24,72 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 1 ноября. За неделю с 28 октября по 4 ноября гривня окрепла по отношению к доллару уже на 37 копеек.

Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран. Об этом заявил первый заместитель главы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

Мариуполь лидирует в ТОП-5 городов по уровню средней зарплаты во втором квартале с показателем 17 114 грн. На втором месте Киев (15 561 грн). Далее идут Днепр (10094), Одесса (9492) и Харьков (9221).

Правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году, сообщил глава Кабмина Алексей Гончарук. Принцип оформления субсидий не меняется и в следующем году.

Выросла на 11,5% общая сумма задолженности по выплате заработной платы за сентябрь, до 3,14 млрд грн. При этом задолженность работникам экономически активных предприятий стала больше на 18,8% и достигла 1,97 млрд грн.

Снизилась на 2,1% за сентябрь задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг – до 51 млрд грн, сообщил Госстат.

С 1 февраля 2020 года "Укртелеком" прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. Сейчас компания обслуживает около 4 800 таксофонов, все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

Увеличился на 7,7% импорт в Украину агропродукции в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,2 млрд долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в этот период стали государства ЕС – 2,1 млрд долларов. В странах Азии Украина закупила продовольствия на 714 млн долларов, а в Латинской Америке – 337 млн долларов.

Подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева "Укравтодор" и китайская компания Poly Changda Engineering.

Совет директоров ЕБРР одобрил предоставление дополнительного финансирования в сумме 200 млн евро на развитие возобновляемых источников энергии в Украине.

В тренде Украинские водители стали хуже ездить – эксперт

С дефицитом 20,68 млрд грн выполнен госбюджет за январь-сентябрь, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 8,74 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя годом ранее.

2500 поправок подано в проект государственного бюджета ко второму чтению, 700 из которых уже учтены. Кабмин планирует подать проект в парламент до 3 ноября.

Первые пять предприятий переданы из Государственного управления делами Фонду государственного имущества для приватизации. Это гостиница "Днепр", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".

Украина вернулась в Генерализированную систему преференций США. Тем самым возобновляется беспошлинный экспорт в США 155 видов товаров.

Инвестиционный форум "RE: think. Invest in Ukraine" прошел в Мариуполе. На нем присутствовали инвесторы и представители из 45 стран мира; около 100 руководителей, которые непосредственно принимают инвестиционные решения; 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами из Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Японии, США, Канады и др.

Выросла на 18,2% средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре в годовом выражении – до 10 687 грн. По сравнению с августом она выросла на 1,4%. При этом реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 9,8%.

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Увеличила на 21,5% в годовом выражении Украина в январе-сентябре экспорт агропродукции, до 15,8 млрд долл. Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Четыре телеком-оператора – Киевстар, Vodafone, lifecell и Интертелеком подписали с Кабмином меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом. Цель меморандума – обеспечение максимального покрытия территории страны сетями 4G и 5G.

Произвели 768,2 тысячи тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона, который стартовал 30 августа, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Переработано 5,25 миллиона тонн сахарной свеклы.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.

Около 9 млрд долларов Украине в следующем году предстоит оплатить по государственному долгу в иностранной валюте. Эти выплаты включают 3,7 млрд долларов по суверенным еврооблигациям, 2,8 млрд долларов по облигациям внутреннего государственного займа в иностранной валюте и 1,4 млрд долларов платежей в адрес МВФ.

Минфин на аукционах по размещению ОВГЗ 29 октября, ставших первыми после снижения Нацбанком учетной ставки с 16,5% до 15,5%, опустил ставку отсечения по годичным бумагам с 14,8% до 14,3% и по двухлетним – с 15,1% до 14,69%.

Вырос на 1,26% совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре – до 82,95 млрд долларов. В национальной валюте госдолг сократился на 3,36% – до 1,997 трлн грн.

Нацбанк с 5 ноября отменяет ограничения по сумме на покупку валюты и банковских металлов (150 тыс. грн в день). Также отменено требование предоставления физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

Мир

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне страны. Борьба за получение этого разрешения шла несколько месяцев.

Комитет конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7. В ней отмечается, что Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ". Президент США Дональд Трамп в августе заявлял, что Россию целесообразно вновь допустить к переговорам в рамках G7. Эту идею также поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Председателем Европейского центрального банка сроком на восемь лет стала представитель Франции Кристин Лагард.

На 0,25 процентного пункта Федеральная резервная система США понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам, до диапазона 1,5 – 1,75% годовых. Ставка снижена уже третий раз за текущий год..

Официально объявили об объединении французская группа PSA (бренды Peugeot и Citroen) и итало-американский Fiat Chrysler. В результате слияния на рынке появится компания с четвертым объемом производства в мире.

Оппозиционный кандидат победил на выборах президента Аргентины. Действующий президент Макри возглавлял страну с декабря 2015 г. Придя к власти, он пообещал покончить с экономическим кризисом, однако за годы его президентства курс местной валюты снизился с 9,8 до 57,2 песо за доллар, а инфляция в 2018 г. достигла 47,6%.

Будет 98 женщин в канадском парламенте нового созыва, что составляет 29% от общего количества депутатов. В парламенте прошлого созыва было 88 женщин, что составляло 26%.

Альпинист из Непала побил мировой рекорд, поднявшись на 14 самых высоких вершин мира за 189 дней. Это сделал 36-летний Нирмал Пуржа, известный также как Ним.

10 тысяч памятных монет, выпущенных в память о Brexit с датой 31 октября, вынуждено будет уничтожить казначейство Великобритании. Монеты номиналом 50 пенсов планировали продавать коллекционерам по 10 фунтов за штуку.

Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. 6 ноября парламент будет распущен, и начнется избирательная кампания.

Премьер-министр Ливана объявил об отставке после массовых антиправительственных акций, которые продолжаются уже две недели. Поводом для них стало решение правительства обложить налогом звонки в мессенджерах и поднять налоги на табачную продукцию. Жителям страны также не нравятся планы властей увеличить НДС до 15% к 2022 году и общее экономическое положение в стране.

300 лайнеров Airbus приобретет крупнейший индийский лоукостер – авиакомпания IndiGo. Этот заказ – один из крупнейших в истории авиаконцерна Airbus. Общая сумма контракта – 30 млрд евро. Авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, которые используют на ближне – и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR. Сейчас она владеет двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерена увеличить их количество до 730.

До 25 млн долларов может получить информатор спецслужб США, который помог определить местонахождение лидера ИГИЛ Абу Бакара аль-Багдади.

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