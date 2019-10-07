Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня

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Общество

25 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, и один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, сорвано. Причина – боевики нарушили договоренность, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко: "Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов".

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос упрощения въезда/выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в его указе.

Во Львове 7 октября включили отопление в школах, детсадах, больницах и поликлиниках.

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В Киеве завершается тестирование системы, которая будет следить за нарушениями скоростного режима на дорогах. Для этих целей будут использовать новые приборы, их купили 20 штук.

Вырос в 4,5 раза объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 321,6 тыс. авто. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

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Экономика

Ослабил на 26 копеек до 24,86 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 8 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 октября. Таким образом, курс доллара фактически вернулся на уровень конца прошлой недели. За последние семь дней – с 1 по 8 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 79 копеек.

200 млн долларов продал Национальный банк на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке, на 157,5 млн долларов больше, чем купил. В то же время, с начала года покупка валюты остается выше продажи – на 3,751 млрд долларов, или в 9 раз.

Уменьшились на 2,6% по состоянию на 1 октября международные резервы Украины, до 21,44 млрд долларов (в эквиваленте). Снижение произошло из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе, снизив начальную цену его реализации до 733,25 млн грн с первоначальной в 3,66 млрд грн.

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Выросли в 1,5 раза цены на популярные сорта украинских яблок в октябре в годовом выражении из-за меньшего урожая, сообщила пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар". Согласно обновленному в начале октября прогнозу, в 2019 году в Украине соберут примерно 1 млн тонн яблок, что означает падение урожая сразу на 30%. В Польше урожай яблок в 2019 году будет на 44% ниже, чем год назад, что не создает предпосылок для импорта в Украину.

Увеличились в 2,36 раза запасы природного газа в украинских подземных хранилищах после завершения отопительного сезона – до 20,678 млрд кубометров. По состоянию на 5 октября запасы на 26,4% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом хранилища заполнены на 66%

Увеличилась на 18,7% прибыльность производства молока в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. Это лучший показатель для сентября с 2013 года. А за девять месяцев этого года прибыльность производства молока выросла на 22,6%. При этом рост прибыльности происходил на фоне падения производства молока и потери рынков сбыта.

Мир

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американец Уильям Кейлин младший, британец Питер Рэдклифф и американец Грег Семенза за исследования того, как клетки оценивают доступность кислорода и адаптируются к ней.

Достигнет 10,3 тыс. количество самолетов, находящихся в эксплуатации в Китае, к 2038 году, увеличиваясь на 5,2% ежегодно, сообщается в отчете Китайской корпорации гражданского авиастроения. При этом, по прогнозам, в ближайшие два десятилетия объем авиаперевозок в стране будет расти на 6% в год. В мире в среднем этот показатель составлять по 4,3%.

Получила большинство голосов на всеобщих выборах в Португалии левоцентристская Социалистическая партия – после формирования коалиции партия продолжит руководить страной в следующие 4 года. Социалисты получили 106 мест, на втором месте Социал-демократическая партия – 77.

Собрала 93,5 млн долларов кинокартина "Джокер" в первый уик-энд в Северной Америке – это самый успешный старт в истории для картины, вышедшей в прокат в октябре. За пределами США и Канады фильм собрал еще 140,5 млн долларов.

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