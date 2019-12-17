Развеять страшилки: зачем в Украине открыли данные о перемещении земли

Эксперт рассказал, для чего Госгеокадастр откроет данные о перемещении плодоносного слоя почвы

/ Фото: Сегодня

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Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Геокадастр) обнародует все решения относительно предоставления разрешений на снятие и перенос плодородного слоя почвы. Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота ведомства.

По словам Дмитрия Яблоновского, заместителя исполнительного директора Центра экономической стратегии, это позволит повысить гражданский контроль за неправомерным изменением целевого назначения сельскохозяйственных земель.

"Если сельскохозяйственная земля под мораторием, вы в принципе не сможете сменить целевое назначение, хотя опыт показывает, что это делают, прибегая к взяткам, – рассказывает Яблоновский. – Обнародование этих данных призвано повысить контроль не только со стороны самого государства, но и со стороны граждан, местных активистов".

Помимо этого, открытие данных поможет успокоить граждан, которые боятся страшилок, связанных с открытием рынка земли, добавляет эксперт.

"Если вы видите, что начинают "камазами" вывозить землю, сможете проверить, есть ли разрешения на это. Нашли на сайте Госгеокадастра участок и видите, что разрешения на вывоз земли нет, то звоните в полицию", – резюмировал он.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 26 ноября объявила тендер на аэрофтосъемку большей части территории Украины.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь шла в том числе и о Госгеокадастре:

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