Развитие АПК и рост экспорта: Гройсман рассказал об эффекте правительственных программ

Премьер-министр посетил международную выставку

Фото: Кабинет министров Украины

Правительственные программы поддержки агропромышленного комплекса (АПК) Украины имеют положительный эффект. Об этом 4 июня заявил премьер-министр Владимир Гройсман на международной выставке "АГРО-2019".

"Правительство внедрило программу по удешевлению украинской сельхозтехники, по которой компенсируем 25-45%, программу поддержки строительства новых ферм, закладки садов, роста поголовья коров", – цитирует его правительственный портал.

Гройсман напомнил, что в прошлом году Украина собрала рекордные 70 млн т зерновых. Следующая задача – перерабатывать агропродукцию, добавил он.

На его странице в Twitter сказано, что за январь-апрель 2019 года украинский аграрный экспорт вырос на 18,6%. Украина торгует со всеми континентами, при этом первое место занимает рынок Азии, а второе – Евросоюза.

В пресс-службе также добавили, что в 2019 году Кабмин выделяет 5,9 млрд грн на программы развития АПК:

3,5 млрд грн – на поддержку животноводства;

881,8 млн грн – на частичную компенсацию сельхозтехники и оборудование;

800 млн грн – на поддержку фермерских хозяйств;

400 млн грн – на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, а также надзор за ними;

200 млн грн – на предоставление кредитов фермерским хозяйствам.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета заявил, что государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. По его словам, председатель фермерского хозяйства до 35 лет раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. гривен на его развитие.

Кроме того, Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год.

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