Реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей: эксперты объяснили

Украинцы могут получать намного более дешевый газ, чем сейчас

Реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей: эксперты объяснили 2019-02-02T23:56:00+02:00 Экономика Украинцы могут получать намного более дешевый газ, чем сейчас

В январе в платежках за коммунальные услуги уже существенно выросли цены за отопление, в феврале должна подорожать горячая вода, а на май запланирован очередной этап повышения цены на газ. Кроме того, вступит в силу закон о пене, согласно которому украинцы будут платить штраф за каждый просроченный день оплаты.

Эксперты убеждены, что этого вполне можно не допустить и даже, при желании, снизить цену на голубое топливо бытовым потребителям, если на нужды ЖКХ использовать украинский газ. Но это сначала нужно закрепить на законодательном уровне.

Эксперт по экономическим вопросам Алексей Кучеренко отмечает, что 16,3 кубометров газа государственной добычи вполне способны обеспечить и население, и даже теплокоммунэнерго собственным "голубым топливом".

По его словам, себестоимость украинского газа составляет 1100 грн, в которых уже заложена очень завышенная "амортизация".

Сейчас же, как утверждает Госстат, украинцы уже задолжали за потребленный газ 26,5 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что потребителей газа в Украине хотят занести в единую базу. Отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивает сроки запуска рынка суточного балансирования газа, в последний раз перенесенного с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

Тем временем Кабмин рассчитал экономический эффект от роста тарифов для населения. В правительстве отметили, что повышение цен на газ обеспечит дополнительные ресурс государственного бюджета в сумме 9 млрд гривен.

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