Рецессия исторического размаха: названы шесть главных рисков экономики

Прогнозируется беспрецедентный со времени Великой депрессии экономический шок для ряда стран

Еврокомиссия прогнозирует рецессию исторического размаха в Европе, которая планирует выделить Украине деньги для борьбы с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Об этом идет речь в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, обнародованном в среду.

"Европа переживает беспрецедентный со времени Великой депрессии экономический шок. Масштабы рецессии и объемы восстановления будут неравномерными, поскольку они зависят от скорости, с которой могут отменяться меры изоляции, от значения таких услуг, как туризм в каждой (национальной) экономике, и финансовых ресурсов каждой страны", – заявил член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

Он считает, что эти различия представляют собой угрозу для единого рынка и зоны евро, но совместные и решительные действия на европейском уровне могут ее смягчить.

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"Мы должны показать себя на высоте этого вызова", – сказал еврокомиссар.

Представляя анализ ЕК на пресс-конференции в среду в Брюсселе, он назвал шесть ключевых выводов, вытекающих из весеннего прогноза на 2020 год.

Так, по его словам, совершенно понятно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории: экономика ЕС в целом сократится на рекордные 7,4% в этом году и на 7,7% в зоне евро. При этом в кризисном 2009 году сокращение достигло всего 4,5%.

"В 2021 году мы ожидаем отскок на 6,1% в ЕС и на 6,3% в зоне евро. Этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери нынешнего года", – отметил Джентилони.

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Кроме того, рецессия, и восстановление будут неравномерными. За совокупными цифрами по ЕС и еврозоне скрываются значительные различия между странами.

Еще один пункт потерь – это слабая инфляция.

"Ожидается, что в этом году потребительские цены значительно упадут, что отражает резкое ослабление спроса, а также резкое падение цен на нефть", – сказал еврокомиссар.

Он опасается и роста безработицы, хотя политики попытаются сдержать ее рост.

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"Влияние пандемии будет ощущаться на рынке труда, что положит конец десятилетнему периоду улучшений", – предупредил Джентилони.

Помимо этого, он опасается, что решительные политические меры вызовут рост государственного дефицита и государственного долга в 2020 году. Реакция государств на пандемию в виде фискальных мер, направленных на ограничение социального и экономического ущерба, неизбежно приведет к заметному ухудшению государственных финансов в этом году во всех государствах-членах ЕС.

И в заключение Джентилони указал на риски для ближайшей экономической перспективы из-за того, что экономическая активность в ЕС стремительно упала примерно на треть. Такой шок привел к ряду потрясений в области спроса, предложения, промышленного производства, инвестиций, торговли и потоков капитала.

"Тем не менее как только пандемия окажется под контролем и меры по сдерживанию могут быть постепенно ослаблены, европейская экономика должна начать восстанавливаться во второй половине этого года", – считает член Еврокомиссии.

Однако, учитывая серьезность экономических последствий в этом году, экономика ЕС, согласно прогнозу, не сможет полностью компенсировать эти потери в конце 2021 года. Объем производства в конце следующего года будет примерно на 3% ниже, чем предсказывалось в последнем осеннем прогнозе ЕК.

Отвечая на вопрос, почему Еврокомиссия выбрала из трех разрабатывавшихся сценариев развития экономики наиболее оптимистичный, Джентилони сказал, что он скорее назвал бы его базовым.

Один из двух более негативных сценариев построен на том, что последует вторая волна инфицирования и государства ЕС вернутся к изоляции, а второй – на том, что осенью или зимой произойдет настоящая повторная эпидемия, которая снова потребует очень жестких мер.

"Наш базовый сценарий основан на гипотезе, что, начиная с мая, мы приступим к постепенному выходу из изоляции с учетом местных особенностей", – объяснил член ЕК по экономике.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европа постепенно выходит из карантина.

В европейских странах эпидемия началась в разное время, отличались стратегия и тактика борьбы с ней, а также учет и статистика пациентов. И сейчас руководство ЕС говорит о том, что европейцам нужна повышенная координация действий.

Однако страны ЕС, которые справились с проблемой коронавируса быстрее и легче, все же планируют раньше остальных отменить некоторые ограничения, в том числе и на своих границах. Например, Литва, Латвия и Эстония решили, что для отмены ограничений между их странами им не следует дожидаться общеевропейского решения.

Напомним, что с 24 марта украинцам запрещено выезжать из страны с туристической целью:

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