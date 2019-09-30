Речь не о деньгах: Гончарук объяснил, зачем Украине программа МВФ

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Для Украины сейчас важнее сам факт сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), чем деньги, которые может предоставить этот кредитор. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который также анонсировал новые этапы переговоров Украины и МВФ.

"Речь вообще не о транше. МВФ – одна из самых авторитетных международных финансовых организаций в мире, и на нее ориентируются и инвесторы, и другие организации (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития). Это все очень важные для Украины партнеры, потому что для экономического роста нам нужны иностранные инвестиции – проще говоря, дешевые иностранные деньги. <...> На МВФ ориентируются, а это значит, что Украина с этой авторитетной организацией должна договориться о плане сотрудничества на следующие три года, так как МВФ – наш большой кредитор. Тогда другие инвесторы будут видеть, что Украина адекватно себя ведет со своим крупным кредитором, и также будут нам верить. Это очень важно для того, чтобы нам доставались более дешевые ресурсы. Сотрудничество с МВФ – это про доверие к Украине", – сказал глава правительства в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Ранее эксперты также рассказывали сайту "Сегодня", что само сотрудничество с МВФ остается очень важным для Украины, а вот предоставление денег – пока не критично.

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров. Анонимные источники отмечали, что украинским властям не удалось достичь договоренности о новой программе МВФ из-за ситуации вокруг ПриватБанка, возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что "План действий правительства", который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

А в Нацбанке намекнули, что проблемные темы в переговорах все же имеются: "О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", – написал глава НБУ Яков Смолий в Twitter.

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Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ stan-by утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступилв том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

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