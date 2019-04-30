Реформа энергорынка: более 400 украинских компаний получили лицензии на поставку электроэнергии

Это уже повлияло на цены

Низкие цены на электроэнергию – предприниматели уже изменили поставщиков и имеют выгоду. Эти преимущества – следствие реформы энергорынка. "Сегодня" узнали, что лицензии на поставки электроэнергии получили уже более четырехсот компаний по всей Украине. Они конкурируют между собой. Какие преимущества, кроме цены, дала демонополизация рынка потребителям-предпринимателям и чего от реформы ждать каждом украинском?

В печатном цехе постоянный грохот. Конвейер не останавливается ни на минуту. Это один из крупнейших полиграфических комплексов в Европе. Ежедневно здесь тиражируют миллионы журналов, газет и каталогов.

Стабильное энергоснабжение – главное условие качественной работы печатных машин. Перепад напряжения может вывести технику из строя, а ее ремонт затем будет стоить десятки тысяч евро. Чтобы техника не ломалась, предприятию нужен надежный поставщик электроэнергии.

В рамках реформы энергорынка промышленники получили возможность выбирать среди компаний-поставщиков, с кем работать. Этот полиграфический комплекс проводил тендер.

"Было очень много поставщиков. Поставщик, который нам сейчас поставляет электроэнергию, мы от него получили дополнительную скидку в районе 6-7 процентов", - рассказывает генеральный директор полиграфического комплекса Олег Дубровка.

И дополнительные преимущества. Предприятию теперь не надо платить заранее. Поставщик позволил рассчитываться каждые 10 дней. Ежемесячно полиграфический комплекс получает отчет по почасовому использованию света. Это помогает разрабатывать программы энергосбережения. Но самое главное – надежное снабжение электроэнергии.

"Имея прямой кабель прямо на нашу подстанцию, мы не имеем проблем с какими-то исключениями, переключениями, какими-то авариями", – поясняет главный энергетик полиграфического комплекса Андрей Саврей.

По данным национального регулятора, лицензии на поставку электроэнергии уже получили 430 компаний.

"Произошла определенная демонополизация, так как на сегодня промышленные потребители имеют право выбора поставщика", – говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Это уже повлияло на цены. Несмотря на то, что поставщики до сих пор закупают электроэнергию по фиксированному тарифу – им пришлось снижать цены для потребителей, рассказывают "Сегодня" эксперты.

"Благодаря увеличенной конкуренции по меньшей мере крупные предприятия получают электроэнергию по ценам ниже, чем они бы покупали при одинаковых условиях от облэнерго", – рассказывает вице-президент общественного союза "первая энергетическая ассоциация Украины" Александр Рогозин.

Улучшилась и платежная дисциплина. По данным национального регулятора, те промышленники, которые получают электроэнергию по нерегулируемому тарифу – платят исправно и вовремя: за январь уровень расчетов 100%, за февраль – 101%.

С первого июля стартует второй этап реформы рынка электроэнергии. Преимущества демонополизации и конкурентного рынка почувствуют и бытовые потребители.

Напомним, с Нового года в Украине работает новый энергорынок. Появились сотни поставщиков электроэнергии. Конкуренция большая. Продавцы уже борются за потребителей, в частности, ценами. "Сегодня" поинтересовались, действительно ли самое дешевое предложение на рынке выгодно потребителю? На что обращать внимание, выбирая продавца света?

Как сообщалось, АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго, но ограничил влияние компании на смежных рынках. "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии.

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