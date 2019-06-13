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Реформа энергорынка: украинцы почувствуют преимущества уже с 1 июля

13 июня, 23:03

Потребитель станет центральной фигурой – за него будут бороться производители и поставщики

Украинцы почувствуют преимущества конкурентного рынка после полноценного внедрения энергореформы с 1 июля. Тогда именно потребитель станет центральной фигурой – за него будут бороться производители и поставщики.

Руководитель государственного предприятия "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук директор, от которого будет зависеть стабильная работа энргосистемы, успокаивает: до конца этого месяца программы будут готовы.

По его словам, в период с 18 по 24 число будет происходить финальное тестирование с вводом в эксплуатацию платформ.

"Опасения перед запуском нового энергорынка выражают некоторые поставщики электрической энергии. Мол, не до конца знают, как работать в новых системах купли продажи электроэнергии. Однако, другие поставщики уже 3 месяца успешно тестируют эти платформы", – говорит Всеволод Ковальчук.

Некоторые сознательно не спешит с подготовкой, намекает глава "Укрэнерго".

"Высокая вовлеченность менеджмента компании ДТЭК демонстрирует другим участникам рынка, что платформа работает. У некоторых участников рынка получается, а у некоторых не получается и это зависит исключительно от одного. Одние участники рынка хотят, чтобы была новая модель рынка, а другие не хотят, других аргументов нет", – говорит Всеволод Ковальчук.

По закону, европейская модель энергорынка должна заработать с 1 июля. Несколько нардепов не раз просили перенести эту дату. За своевременное воплощение реформы с 1 июля выступил премьер Владимир Гройсман. Представитель Министерства энергетики говорит, в Кабмине приняли все необходимые решения, чтобы энергорынок заработал, а цена на электроэнергию осталась стабильной.

Поддерживать стабильность цен для населения будут государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго. На них Правительство возложило специальные обязанности. Энергетические эксперты уверены, оттягивать запуск энергорынка нельзя. Электросетям и оборудованию генерирующих предприятий требуется обновление. А инвестиций без реформирования не будет.

"Введение европейской модели энергорынка будет способствовать объединению украинской энергетической системы с европейской. Это повысит энергобезопасность страны и даст возможность повысить качество электроснабжения украинцев", – говорит Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019 года. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей.

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Тег видео, энергорынок, рынок электроэнергии

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