Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook.

В ближайшее время Государственная фискальная служба Украины прекратит свое существование. Вместо нее появятся Государственная таможенная служба и Государственная налоговая служба. Новые структуры образуются путем разделения ГФС. Налоговая полиция должна также отделиться от этих служб и пройти процесс реформирования.

"От перемены мест слагаемых…"

За последних 8 лет это будет уже четвертая попытка путем изменения названия, подчинения и т.п. ликвидировать коррупционные риски в центральных органах власти, на которых лежит основная ответственность по сбору налогов, и повысить эффективность этих служб.

До 2012 года включительно налоговая и таможенная службы существовали как отдельные структуры. Однако в декабре 2012-го было образовано новое Министерство доходов и сборов – в народе Минсдох. Таможенная и налоговая службы вошли в его состав. Как говорилось, идея была позаимствована у Великобритании.

Однако министерство просуществовало недолго. После Революции Достоинства, в марте 2014-го, новый Кабмин принял решение снова разделить таможенную и налоговую службы, вернув им самостоятельность. Тот "анбандлинг" проходил под девизом "Минсдох должен сдохнуть", авторство которого приписывали тогдашнему премьеру Арсению Яценюку.

Но меньше чем через три месяца еще толком не успевшие разъединиться службы вновь решили слить воедино – на сей раз в Государственную фискальную службу. Причем для этого отменили постановление Кабмина от 1 марта 2014 года о ликвидации Минсдоха и другим постановлением, от 21 мая 2014 года, сделали ГФС преемницей этого министерства.

18 декабря 2018 года вышло постановление Кабмина о реорганизации ГФС (№1200). Согласно этому документу, ГФС вновь распадется на налоговую и таможенную службу.

Надо сказать, что метания с объединениями-разъединениями имели общую цель: увеличить доходы в бюджет и уменьшить коррупцию в таможенной и налоговой сферах. Однако и "сложение", и "вычитание" в данном случае показали одинаковый результат. Несмотря на очевидно позитивные результаты работы ГФС, такие как создание "единого окна" и "кабинета плательщика", количество претензий к этой структуре не стало меньше. Ее обвиняли в том, что она блокирует возмещение НДС и саботирует растаможку "евроблях". Продолжает поступать информация о случаях взяточничества со стороны сотрудников налоговой милиции (она также входит в состав ГФС) и создании схем ухода от налогообложения.

ГФС и МВФ

Работа украинских фискальных органов продолжает оставаться в центре внимания Международного валютного фонда. Реформа ГФС была одной из главных составляющих как в документах по предыдущей программе финансирования (расширенного финансирования), так и в действующей (stand-by). Только если раньше представители МВФ ожидали эффекта от внедрения реформы по слиянию таможенной и налоговой служб, то теперь следят, как проходит их разделение. Мало того, распад ГФС на налоговую и таможенную службу является одним из структурных маяков в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой кредитной программы МВФ.

"Мы консолидируем нынешние центральные и региональные подразделения Государственной фискальной службы в два отдельных юридических лица: Налоговой службы и Таможенной службы до конца апреля 2019 года, причем обе службы будут подотчетны министру финансов (структурный маяк)… Большое количество существующих юридических лиц, которые входят в состав ГФС, будут упразднены как часть этого процесса", – записано в Меморандуме.

Кроме того, в меморандуме сказано, что налоговая милиция (третья составляющая ГФС) преобразуется в новую службу финансовых расследований при Министерстве финансов – "в соответствии с техническими рекомендациями МВФ". При этом украинская сторона гарантирует, что "оценка налоговых обязательств останется исключительно в компетенции Налоговой службы".

Подписанты Меморандума также обещают, что до конца апреля 2019 года будет назначено руководство Налоговой и Таможенной служб, путем прозрачного процесса отбора персонала. После назначения руководители в течение месяца, т. е. до конца мая, должны будут представить Министерству финансов "планы трансформационных реформ".

Согласно Меморандуму, Украина обязуется облегчить бремя для налогоплательщиков путем перебалансирования аудиторских проверок от обязательных на целевые. Также должен быть усовершенствован портал налогоплательщиков (электронный кабинет), улучшена информационная система и т.д.

Как продвигается реформа

Согласно Меморандуму с МВФ, к концу апреля должно быть назначено руководство разделенных налоговой и таможенной служб (ГНС и ГТС). Сейчас полным ходом идет процесс отбора кандидатов. 9 апреля претенденты сдали только первый экзамен – на знание английского. По его результатам был сформирован список тех, кто будет принимать участие в конкурсе. В тот же день министр финансов Оксана Маркарова, а также некоторые кандидаты, отправились в Вашингтон на Ежегодную встречу МВФ и Мирового банка, которая продлится до 18 апреля. Успеют ли реформаторы до конца апреля провести оставшиеся экзамены и сделать назначения глав ГНС и ГТС – большой вопрос. Напомним, в мае ожидается следующий визит технической миссии МВФ, по итогам которого будет приниматься решение о выделении Украине следующего кредитного транша.

По итогам первого экзамена на пост главы Государственной таможенной службы претендуют 6 человек. Среди них – первый замминистра экономики Максим Нефьодов и два представителя вузов: проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и доцент Академии адвокатуры Александр Федоришин. Есть один сотрудник ГФС – замначальника ГУ ГФС в Киевской области Игорь Орленко. А также гендиректор ООО "Лига Импекс" Артем Груша и эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Андрей Саварец.

За руководство Государственной налоговой службы будут сражаться 5 претендентов. Среди них два замминистра: финансов – Сергей Верланов и юстиции – Сергей Петухов. Здесь также есть замначальника ГУ ГФС в Киевской области – Алексей Кавилин. А еще исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Олексиенко и безработный Петр Кулик.

Такой набор кандидатов у одних вызвал восторг (наличие людей, которые сейчас борются за реформы в правительстве), у других – разочарование (опасение, что на ответственные должности опять придут "свои люди").

Кстати, в чем будет заключаться, собственно, реформа, не считая разделения одной службы на две (а точнее, на три) – до сих пор непонятно. Стратегических документов, которые бы проливали свет на этот вопрос, мы не обнаружили. Напомним, в Меморандуме с МВФ записано, что планы реформ должны представить руководители новых служб уже после назначения.

Кроме того, как сообщалось, для проведения реформы ГФС была создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители власти, народные депутаты, эксперты и общественники. На учредительном собрании 31 января 2019 года они получили задание наработать предложения по реформе и подать в Министерство финансов. Позже была информация, что Минфин изучает эти предложения и готовит поправки к законодательству.

В принципе, по постановлению Кабмина №1200 от 18 декабря 2018 года о создании ГТС и ГНС, Минфин должен был подготовить поправки к законодательству в течение 3 месяцев. Затем за них должна будет проголосовать Верховная Рада. А в год двойных выборов этот процесс может затянуться на неопределенное время.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.