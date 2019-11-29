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Реформа газовой "трубы": Зеленский дал добро на упрощение анбандлинга

29 ноября, 10:50

Новый оператор ГТС унаследует обязательства "Укртрансгаза" по договорам

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза Украины".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины. Речь идет о законопроекте № 2249, который парламент одобрил 14 ноября.

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Он предусматривает передачу новому оператору ГТСправ и обязанностей по договорам, которые ранее заключил "Укртрансгаз". Таким образом, документ упрощает запуск нового оператора газотранспортной системы.

Кроме того, законопроект разрешает новому оператору в течение шести месяцев заключать договоры с "Укртрансгазом" без процедур закупки. Предполагается, что это позволит новому оператору обеспечить беспрерывное предоставление услуг по транспортировке газа.

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Как сообщалось, 25 ноября Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора газотранспортной системы.

Напомним, в сентябре-2019 Кабинет министров Украины обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором ГТС будет компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" "Укртрансгаза"), которая с 1 июля уже осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

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ГТС Укртрансгаз Нафтогаз Украины законопроект анбандлинг Владимир Затонский

Источник: Сегодня

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