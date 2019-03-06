Реформа ГФС: Кабмин утвердил важные документы
По словам Маркаровой, положения являются "переходными" – в них будут вноситься изменения
Кабинет министров Украины утвердил с доработкой положения о Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) службах. Решение принято на заседании правительства сегодня, 6 марта.
Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, службы будут созданы как два юрлица.
При этом налоговая милиция остается в составе ГНС и ее территориальных управлений.
Среди обязанностей ГТС – оперативно-розыскная деятельность и административное задержание нарушителей таможенных правил. К территориальным органам Службы относятся таможни и специализированные органы.
В документе отмечается, что правительство утверждает и увольняет глав и заместителей ГНС и ГТС.
Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что "это переходные положения, в которые мы еще будем вносить уточнения".
"Мы их принимаем, чтобы как можно скорее начать конкурсы на глав обеих служб", – заявила она.
По ее словам, Минфин готов транслировать такие заседания межведомственных рабочих групп, а также опубликовать материалы работы данной группы.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.
Ранее сообщалось, что в феврале рабочая группа согласовала объединение центрального аппарата и территориальных управлений будущих служб в одно юридическое лицо.
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