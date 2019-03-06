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Реформа ГФС: Кабмин утвердил важные документы

Сегодня, 13:50

По словам Маркаровой, положения являются "переходными" – в них будут вноситься изменения

Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook
Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook.
Реформа ГФС: Кабмин утвердил важные документы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb2/374/5c7fb23743645.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb2/374/5c7fb23743645.jpg Экономика По словам Маркаровой, положения являются "переходными" – в них будут вноситься изменения

Кабинет министров Украины утвердил с доработкой положения о Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) службах. Решение принято на заседании правительства сегодня, 6 марта.

Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, службы будут созданы как два юрлица.

При этом налоговая милиция остается в составе ГНС и ее территориальных управлений.

Среди обязанностей ГТС – оперативно-розыскная деятельность и административное задержание нарушителей таможенных правил. К территориальным органам Службы относятся таможни и специализированные органы.

В документе отмечается, что правительство утверждает и увольняет глав и заместителей ГНС и ГТС.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что "это переходные положения, в которые мы еще будем вносить уточнения".

"Мы их принимаем, чтобы как можно скорее начать конкурсы на глав обеих служб", – заявила она.

По ее словам, Минфин готов транслировать такие заседания межведомственных рабочих групп, а также опубликовать материалы работы данной группы.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.

Ранее сообщалось, что в феврале рабочая группа согласовала объединение центрального аппарата и территориальных управлений будущих служб в одно юридическое лицо.

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Тег реформа, Минфин, ГФС, Маркарова, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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