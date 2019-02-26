Реформа ГФС: появились новые подробности
Заседания Межведомственной рабочей группы состоялись 22 и 25 февраля
Межведомственная рабочая группа по реформе Государственной фискальной службы (ГФС) согласовала объединение центрального аппарата и территориальных управлений будущей Государственной налоговой службы в одно юридическое лицо.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил член группы от Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов.
По его словам, по аналогии состоится объединение Государственной таможенной службы.
Ерашов рассказал, что 22 и 25 февраля участники рабочей группы "нашли консенсус почти по всем вопросам".
"Согласно наработанным предложениям, новые ведомства будут созданы как две единые структуры. То есть будут объединяться территориальные управления и центральный аппарат каждой из служб в одно юридическое лицо", – заявил он.
Ерашов также отметил, что переговоры вокруг назначения глав руководителей территориальных управлений будущих служб и налоговой милиции продолжаются. Последняя будет действовать в составе налоговой службы.
"Однако предстоит еще согласовать вопрос, будет ли налоговая милиция расследовать правонарушения по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – уточнил он, добавив, что большинство членов рабочей группы считают это полномочиями Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Ранее участники этой группы направили 13 предложений по реформированию Службы.
В Украине проходит ряд других реформ, одна из которых энергетическая. Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Реформа ГФС: появились новые подробности". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как получить онлайн-справку о доходах: налоговая запустила новый сервис
Воспользоваться услугой могут только физические лица
Налоговая за месяц насчитала 335 украинцев-миллионеров
Граждане начали подавать декларации о прошлогодних доходах