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Реформа ГФС: появились новые подробности

Сегодня, 13:30

Заседания Межведомственной рабочей группы состоялись 22 и 25 февраля

Фото: Pixabay
Реформа ГФС: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/521/5a7/5c75215a7ac54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/521/5a7/5c75215a7ac54.jpg Экономика Заседания Межведомственной рабочей группы состоялись 22 и 25 февраля

Межведомственная рабочая группа по реформе Государственной фискальной службы (ГФС) согласовала объединение центрального аппарата и территориальных управлений будущей Государственной налоговой службы в одно юридическое лицо.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил член группы от Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов.

По его словам, по аналогии состоится объединение Государственной таможенной службы.

Ерашов рассказал, что 22 и 25 февраля участники рабочей группы "нашли консенсус почти по всем вопросам".

"Согласно наработанным предложениям, новые ведомства будут созданы как две единые структуры. То есть будут объединяться территориальные управления и центральный аппарат каждой из служб в одно юридическое лицо", – заявил он.

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Ерашов также отметил, что переговоры вокруг назначения глав руководителей территориальных управлений будущих служб и налоговой милиции продолжаются. Последняя будет действовать в составе налоговой службы.

"Однако предстоит еще согласовать вопрос, будет ли налоговая милиция расследовать правонарушения по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – уточнил он, добавив, что большинство членов рабочей группы считают это полномочиями Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Ранее участники этой группы направили 13 предложений по реформированию Службы.

В Украине проходит ряд других реформ, одна из которых энергетическая. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег реформа, ГФС, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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