Реформа Государственной фискальной службы: посольство США сделало заявление
Прозрачные налоговые и таможенные администрации являются ключевыми для доверия к Украине
Посольство США в Украине приветствует реорганизацию Государственной фискальной службы в Государственную налоговую и Гостаможенную службы невзирая на "ненадлежащие судебные решения". Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter.
"Прозрачные налоговые и таможенные администрации являются ключевыми для внутреннего международного делового доверия к Украине. Мы поддерживаем усилия Минфина Украины, направленные на реорганизацию и заполнение руководящих должностей в обоих службах, несмотря на ненадлежащие судебные решения", – говорится в заявлении.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую (ГНС) и Государственную таможенную службы (ГТС), а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.
17 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищака, в котором тот просил приостановить действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса по отбору главы ГТС. В результате последний этап конкурсного отбора не состоялся.
В то же время 23 апреля заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС, его кандидатуру должен утвердить Кабинет министров.
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