Реформа госзакупок: Минфин представил проект "Е-контракт"

Все договоры, которые заключаются на ProZоrro, перейдут в полноценную электронную форму

/ Фото: Кабинет министров Украины

Министерство финансов Украины представило проект "Е-контракт", который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов путем перевода всех заключаемых на площадке ProZоrro договоров в электронный формат. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации общественности и международным экспертам концепции данного проекта.

"Сегодня мы даем старт проекту "Е-контракт", который полностью переведет все договоры, которые заключаются на ProZоrro и которые мы видим в Госказначействе, в полноценную электронную форму", - сказала Маркарова.

По ее словам, после победы на тендере через площадку электронных торгов ProZоrro эти договора можно будет сразу подписать.

Реклама

"Это будет большой подарок для бухгалтеров всей страны, потому что после заключения и выигрыша тендера через ProZоrro можно будет сразу эти договора подписать (с помощью электронной цифровой подписи – Ред.)", - добавила министр финансов.

Также она отметила, что уже сейчас создана рабочая группа, которая работает над проектом, а реализация данного проекта займет в среднем 4-6 месяцев.

В тренде До 30 гривен за кило: украинцев предупредили о росте цен на гречку

Напомним, Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Нововведения предполагают обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Вводится также понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

В марте мы сообщали, что в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам. Подробности – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама