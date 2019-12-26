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"Реформа реализована": Гончарук объявил об успешном разделении "Нафтогаза"

26 декабря, 17:05

Компания «Оператор ГТС Украины» получила лицензию

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

Украина почти завершила отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от "Нафтогаза Украины" (анбандлинг). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем официальном Telegram-канале.

"Анбандлинг практически завершен! Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС, который будет полностью отделен от "Нафтогаза". НКРЭКУ окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС", – написал Гончарук.

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Он напомнил, что компания "Оператор ГТС Украины" получила лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

"Это одна из ключевых для Украины реформ. И она уже успешно реализована", – резюмировал Гончарук.

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Напомним, решение о сертификации "Оператора ГТС" НКРЭКУ приняла 24 декабря 2019 года. До этого Секретариат энергосообщества ЕС заявил, что создание независимой от "Нафтогаза Украины" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине завершено.

Верховная Рада Украины еще 31 октября приняла законопроект № 2239-1, необходимый для отделения от компании "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора ГТС и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Закон об отделении деятельности по транспортировкеприродного газа (анбандлинг) вступил в силу 17 ноября. Документ предусматривает создание отдельного оператора ГТС, который будет независимым от "Нафтогаза". В то же время, согласно закону, оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в государственной собственности.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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ГТС Нафтогаз Украины НКРЭКУ анбандлинг Алексей Гончарук Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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