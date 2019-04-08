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Реформа рынка электроэнергии проводится в интересах потребителей – депутат Заружко

Сегодня, 14:26

Потребители получают возможность выбирать поставщика электроэнергии исходя из ее цены, качества работы и надежности поставщика, отметила нардеп

Фото: Pixabay
Реформа рынка электроэнергии проводится в интересах потребителей – депутат Заружко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e42/9f2/5c7e429f2c2ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e42/9f2/5c7e429f2c2ec.jpg Экономика Потребители получают возможность выбирать поставщика электроэнергии исходя из ее цены, качества работы и надежности поставщика, отметила нардеп

Главная цель реформы рынка электроэнергии – создание конкуренции вместо монополии, это даст потребителю возможность выбора поставщика с доступной ценой, считает народный депутат Украины Валерия Заружко.

"Создание конкурентного рынка в оптовом и розничном сегменте, открытие доступа к рынку для новых участников, предоставление потребителям права выбора поставщика, доступные цены на электроэнергию, которые обеспечит конкуренция поставщиков — все это делается в интересах конечных потребителей. Потребители получают возможность выбирать поставщика электроэнергии исходя из ее цены, качества работы и надежности поставщика" – утверждает Заружко.

Мониторинговые данные Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) за январь текущего года свидетельствуют о состоявшейся демонополизации рынка – доля поставщиков по свободным ценам в общем объеме продажи электроэнергии составила 52%. До начала реформы доля таких поставщиков составляла 10%.

"Данные НКРЭКУ говорят о том, что демонополизация в поставках электроэнергии уже состоялась. Конкуренция поставщиков электроэнергии открывает новые возможности для потребителей — они могут делать выбор поставщика с низкой ценой и с лучшими условиями поставки. Тут я имею в виду надежность – стабильность напряжения в сети, меньшее количество отключений, быстрое устранение возможных аварийных ситуаций" – сообщила нардеп Заружко.

Напомним, в рамках реформы рынка электроэнергии с 1 января 2019 года запущен розничный рынок электроэнергии. В результате каждый бытовой потребитель может самостоятельно выбрать поставщика электроэнергии – в новой модели розничного рынка электроэнергии потребитель заключает договоры о предоставлении услуг по распределению электроэнергии с оператором системы распределения и о поставках электроэнергии с выбранным электропоставщиком. По состоянию на середину марта лицензии на поставку электроэнергии получили более 450 компаний.

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Тег электроэнергия, реформа, рынок электроэнергии, Заружко

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