Реформа рынка газа: что будет с ценой на газ после 1 августа

Каждый потребитель самостоятельно будет выбирать компанию, в которой он покупает газ

С 1 августа в Украине должны заработать новые правила поставок природного газа для населения. Каждый потребитель получит возможность самостоятельно выбирать и по желанию в любое момент менять компанию, в которой он покупает газ, пишет "Главком". В государственном НАК "Нафтогаз Украины" это называют открытием полноценного рынка газа для населения, и по сути финальной стадией реформы рынка, начатой ​​еще в 2015 году.

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Важнейший аспект реформы для конечного потребителя – цена на газ – после 1 августа не изменится. Население, как и предыдущие три года, будет покупать газ по цене импортного паритета или другими словами – по формуле "хаб+доставка".

Что будет с ценой?

В течение последних трех лет, с марта 2017 года, цены на газ для населения определялись по принципу импортного паритета. То есть населению продавали газ по цене на немецком хабе NCG вблизи города Дюссельдорф плюс расходы на доставку этого топлива в Украину. Эти транспортные расходы колеблются в пределах 30-35 долларов за 1000 м3 или 80 коп./куб. м.

С января 2020 правительство временно несколько поменяло эту формулу, заменив хаб в Германии NCG на хаб в Нидерландах TTF. То есть с начала года и до июля включительно страна покупала газ не по "Дюссельдорф+", а по "Амстердам+". По такой формуле формировалась цена как для населения, которое непосредственно потребляет газ для приготовления пищи и обогрева, так и для предприятий теплокоммунэнерго, которые сжигают газ для подачи тепла в многоэтажные дома.

Эти формулы – "Дюссельдорф+" и "Амстердам+" – были неоднократно поддержаны представителями МВФ и закреплены в меморандумах с правительством Украины, в том числе лично подписанны президентом Зеленским.

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В июле за "Амстердам+" в рамках т.н. ПСО цена выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Напомним, ПСО (Public Service Obligation) – специальные обязательства, которые выполняет "Нафтогаз Украины" с целью сдерживания роста цены для бытовых потребителей, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на потребителей, рыночная цена газа для которых может оказаться неподъемной.

С 1 августа 2020 ни "Нафтогаз", ни Кабинет министров цены на газ для населения непосредственно устанавливать не будут. Цены буду свободными, но принцип импортного паритета – так называемая формула "хаб+" – продолжит существовать.

"Пока мы нетто-импортер газа, цена в Украине будет "импортный паритет плюс". Иначе работать не может. Если добыча превысит потребление, то будет формула "экспортный паритет". Это аксиомы рыночных механизмов, иначе не работает", – объясняет глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Поставщик "последней надежды"

Для запуска рынка Кабинет министров утвердил поставщика "последней надежды". Им стал государственный "Нафтогаз". Эта компания, в случае если какой-то потребитель не выберет себе поставщика или с его поставщиком что-нибудь случится, обязана продавать населению газ в течение 60 дней с нулевой наценкой, пока домохозяйство не найдет себе нового поставщика.

25 июня Кабмин утвердил формулу, по которой "Нафтогаз" как поставщик "последней надежды" будет продавать газ населению. Как и предыдущие три года, цена будет привязана к импортному паритету – цена на хабе в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Соответственно, для конечного потребителя в контексте цены ситуация после 1 августа не изменится.

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Сам принцип импортного паритета давно известен украинским потребителям, он используется не только в газе. По таким же формулам определяются цены на бензин, уголь.

Например, идентичный подход к ценообразованию использовался ранее для цены угля – так называемая формула "Роттердам+". Как в случае с газом, в обеих формулах в качестве базовой цены использовались рыночные цены на европейских хабах. Обе формулы включали расходы на транспортировку в Украину, а также расходы на "вход" на территорию Украины (в газе плата за вход в ГТС Украины, в угле – плата за перевалку).

Открытие рынка все еще под угрозой

Ассоциация поставщиков энергоресурсов (объединяет около 40 газовых трейдеров) обжаловала в суде конкурс по выбору поставщика "последней надежды", в котором выиграл "Нафтогаз". Трейдеры считают, что требования к поставщику были дискриминационными, экономически необоснованными и прописанными под "Нафтогаз".

Претензии ассоциации в том, что среди условий участия в конкурсе было отмечено, что компания должна владеть не менее 3,514 млрд куб. м газа. Это соответствует наибольшему объему месячного потребления газа в стране в отопительный сезон 2019-2020 годов.

Такое требование, по мнению истцов, исключает возможность участия в конкурсе практически всех поставщиков природного газа, кроме НАК "Нафтогаз Украины".

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Ассоциация предлагает правительству рассмотреть возможность определения поставщика "последней надежды" в каждом регионе отдельно, поскольку в Украине нет такого поставщика, который бы имел разветвленную сеть представительств во всех регионах.

Слабым местом правительства, как и при открытии рынка электроэнергии, остается вопрос информирования. Пока не было ни одного полноценного объяснения, как будет работать розничный рынок, как можно сменить поставщика, как можно попасть на поставщика последней надежды и что с этим делать. Такая аморфность может иметь непредсказуемый эффект. В то же время цены на газ, хотя и привязывались к различным хабам, хотя и рассчитывалась доставка от этих хабов по-разному, приведены до рыночного уровня достаточно давно. Поэтому с переходом на открытый рынок те же принципы ценообразования, что и на всех других энергетических рынках, останутся в силе.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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