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Реформа "Укрзалізниці" дает возможность углубить интеграцию с Европой – американский эксперт

30 июля, 11:15

Инна Бабур Инна Бабур

Европейская модель предусматривает разделение вертикально интегрированной монополии на отдельные компании

"Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС. Об этом написал американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер в своей колонке на VoxUkraine, сообщает "Гордон".

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"Украинская железнодорожная система остро нуждается в масштабных реформах. Сейчас шоковая терапия является плохим решением: нужен широкий политический консенсус. Для обеспечения минимизации потенциальных политических препятствий и дальнейшей интеграции экономики Украины и ЕС лучшим решением мне кажется "европейский" метод реформы", – написал Синклер.

По его словам, "европейская" реформа предусматривает разделение существующей вертикально интегрированной железнодорожной монополии на отдельные компании. В частности, единая государственная компания, которая имеет монополию на инфраструктуру и эксплуатацию поездов, делится на компанию, которая продолжает быть инфраструктурной монополией, и по крайней мере одну компанию, эксплуатирующую поезда (железнодорожный перевозчик), которая должна конкурировать с другими частными перевозчиками.

"По всей Европе как инфраструктурная компания, так и перевозчики, как правило, имеют общую государственную материнскую компанию", – отметил эксперт.

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Он добавил, что позитивом будет отмена перекрестных субсидий и устранение монополии компании на тягу. Синклер подчеркнул, что для успешного реформирования необходимо решить еще два ключевых вопроса – инфраструктуры и инвестиций.

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"Первая является ключевой для экономического успеха реформ; вторые необходимы для обеспечения плавного перехода к новой модели и для яркого будущего УЗ", – отметил он.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной первой годовщине президентства, заявил, что к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

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Укрзализныця железная дорога евроинтеграция реформы

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