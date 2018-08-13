Реформу энергетики в Украине нужно ускорить – гендиректор ДТЭК
Для проведения необходимых изменений, по словам Тимченко, необходимо 85-90 млрд. евро
Реформа и модернизация энергетического рынка Украины не только жизненно важны для будущего Украины, но также могут играть важную роль в энергетической безопасности европейского региона. Об этом написал генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в блоге для европейского издания Euractiv.
Для проведения необходимых изменений, по словам топ-менеджера, необходимо 85-90 млрд. евро, большую часть из которых должны обеспечить частные инвесторы.
"Для этого инвесторы должны иметь уверенность в том, что они могут получить гарантии справедливой, долгосрочной отдачи от своих инвестиций. А это означает, что процесс либерализации энергетического сектора должен завершиться", – утверждает Тимченко.
По его оценке, за последние несколько лет госорганы достигли заметного успеха в этом процессе, среди которых – формирование нового независимого регулятора и принятие закона о рынке электроэнергии, соответствующего Третьему энергетическому пакету. Вместе с тем, как считает руководитель ДТЭК, еще остается ряд мер, которые должны быть срочно предприняты украинским правительством и участниками энергорынка.
"Правительству, регулятору, оператору магистральной системы и другим органам необходимо утвердить и внедрить около 100 вторичных нормативных документов. К ним относятся нормативные документы, регулирующие внутрисуточный рынок электроэнергии, рынок на сутки вперед, работу дистрибуции после анбандлинга, способы предотвращения неплатежей на оптовом рынке электроэнергии. Мы не можем позволить себе дальнейшие задержки в этом процессе", – заявил Тимченко.
Среди других вопросов, требующих решения, он назвал завершение корпоратизации и анбандлинга государственных энергетических компаний, необходимость погашения задолженности в размере 1 млрд. евро на оптовом рынке электроэнергии, инвестиции в программное обеспечение и оборудование для нового рынка.
Отдельно Тимченко обратил внимание на политизацию процесса энергореформы.
"Это уже привело к значительному замедлению процесса реформирования энергетики и ставит под угрозу доступ страны к международным финансам, необходимым для модернизации нашей энергетической инфраструктуры. Публичное информирование о преимуществах этого процесса имеет жизненно важную роль. Украинские граждане должны понимать: хотя инвесторы также выиграют от этого процесса, основными бенефициарами станут сами украинцы", – отметил гендиректор.
По словам Тимченко, ДТЭК готов к изменениям, которых потребует запуск нового энергетического рынка Украины. Однако, как и внешние инвесторы, компания не может в полной мере использовать свои ресурсы до того, как завершится утверждение регуляторной базы.
"Мы ожидаем, что заинтересованные стороны, которые больше влияют на этот этап реформы, будь то украинские политики или представители международных институций, таких как ЕС и МВФ, продолжат содействовать скорейшему завершению программы реформ", – резюмировал представитель энергокомпании.
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