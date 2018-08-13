Реформу энергетики в Украине нужно ускорить – гендиректор ДТЭК

Реформа и модернизация энергетического рынка Украины не только жизненно важны для будущего Украины, но также могут играть важную роль в энергетической безопасности европейского региона. Об этом написал генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в блоге для европейского издания Euractiv.

Для проведения необходимых изменений, по словам топ-менеджера, необходимо 85-90 млрд. евро, большую часть из которых должны обеспечить частные инвесторы.

"Для этого инвесторы должны иметь уверенность в том, что они могут получить гарантии справедливой, долгосрочной отдачи от своих инвестиций. А это означает, что процесс либерализации энергетического сектора должен завершиться", – утверждает Тимченко.

По его оценке, за последние несколько лет госорганы достигли заметного успеха в этом процессе, среди которых – формирование нового независимого регулятора и принятие закона о рынке электроэнергии, соответствующего Третьему энергетическому пакету. Вместе с тем, как считает руководитель ДТЭК, еще остается ряд мер, которые должны быть срочно предприняты украинским правительством и участниками энергорынка.

"Правительству, регулятору, оператору магистральной системы и другим органам необходимо утвердить и внедрить около 100 вторичных нормативных документов. К ним относятся нормативные документы, регулирующие внутрисуточный рынок электроэнергии, рынок на сутки вперед, работу дистрибуции после анбандлинга, способы предотвращения неплатежей на оптовом рынке электроэнергии. Мы не можем позволить себе дальнейшие задержки в этом процессе", – заявил Тимченко.

Среди других вопросов, требующих решения, он назвал завершение корпоратизации и анбандлинга государственных энергетических компаний, необходимость погашения задолженности в размере 1 млрд. евро на оптовом рынке электроэнергии, инвестиции в программное обеспечение и оборудование для нового рынка.

Отдельно Тимченко обратил внимание на политизацию процесса энергореформы.

"Это уже привело к значительному замедлению процесса реформирования энергетики и ставит под угрозу доступ страны к международным финансам, необходимым для модернизации нашей энергетической инфраструктуры. Публичное информирование о преимуществах этого процесса имеет жизненно важную роль. Украинские граждане должны понимать: хотя инвесторы также выиграют от этого процесса, основными бенефициарами станут сами украинцы", – отметил гендиректор.

По словам Тимченко, ДТЭК готов к изменениям, которых потребует запуск нового энергетического рынка Украины. Однако, как и внешние инвесторы, компания не может в полной мере использовать свои ресурсы до того, как завершится утверждение регуляторной базы.