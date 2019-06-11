Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Реформу энергорынка в Украине пытаются отсрочить

11 июня, 23:25

Отложить начало работы нового рынка его противники хотят до осени или даже до следующего лета


Внедрение конкурентного рынка электроэнергии – официальное обязательство Украины перед Евросоюзом. Оно указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. На подготовку Украина имела года. Теперь, когда до запуска нового рынка электроэнергии осталось меньше месяца, активизировались противники изменений, которые стремятся сохранить ручное управление отраслью.

Старт нового рынка электроэнергии 1 июля этого года – обязательство Украины перед Евросоюзом. А еще требование украинского закона, принятого в 2017 году. Два года страна готовилась. Участники рынка, чиновники, парламентарии, энергоэксперты и иностранные партнеры все знали: 1 июля 2019 украинский энергорынок должен заработать по конкурентной модели европейского образца. Теперь времени меньше месяца.

Отложить начало работы нового рынка его противники хотят хотя бы до осени, а лучше до следующего лета. Но энергетической интеграции Украины в Европу никто не отменял. И требования третьего энергопакета ЕС, на которые Украина согласилась, выполнить необходимо.

"Имплементация третьего энергопакета очень важна. Это еще больше приближает Украину к Европейскому Союзу. А также поможет украинской энергетической отрасли стать чище, более энергоэффективной", – говорит Роберто Зангранди, генеральный секретарь Европейской ассоциации системных операторов распределения электроэнергии.

Как только в Украине заработает новый рынок электроэнергии, энергетические компании будут вынуждены бороться за потребителей. Для этого им придется предлагать высокое качество услуг и низкие цены на электроэнергию. Чтобы поставлять свет без перебоев в наши дома, энергетики вынуждены обновлять электросети.

Рынок будет использовать все источники энергии: ветер, солнце, воду, уголь. Наибольшая доля будет принадлежать атомной генерации. Госпредприятие "Энергоатом" будет одним из гарантов стабильных цен для населения.

Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, как сообщалось, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, энергорынок, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Реформу энергорынка в Украине пытаются отсрочить". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Альтернативные источники энергии: в Украине любят "солнце", в ЕС – "ветер"

Сегодня, 08:20

В возобновляемой энергетике мира в основном наблюдаются общие тенденции

Нардепы пытаются отсрочить запуск энергореформы с 1 июля

Вчера, 22:11

Первый этап энергореформы прошел удачно, с начала года вместо облэнерго появились отдельные компании

АМКУ подтвердил, что имеет все для защиты конкуренции на новом энергорынке

8 июня, 15:15

Сначала к нарушителям обратятся с рекомендациями, а потом ударят штрафами

Введение рынка электроэнергии должно жестко контролироваться – экс-министр

8 июня, 12:44

У Кабмина есть все полномочия, чтобы урегулировать возникшие проблемные вопросы, говорит Иван Плачков

На Земле завершилась мощная магнитная буря

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Названа самая вредная пищевая привычка

Столтенберг назвал единственный путь к членству Украины в НАТО

Сборная РФ по футболу одержала самую крупную победу в истории

Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь