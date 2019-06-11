Реформу энергорынка в Украине пытаются отсрочить
Отложить начало работы нового рынка его противники хотят до осени или даже до следующего лета
Внедрение конкурентного рынка электроэнергии – официальное обязательство Украины перед Евросоюзом. Оно указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. На подготовку Украина имела года. Теперь, когда до запуска нового рынка электроэнергии осталось меньше месяца, активизировались противники изменений, которые стремятся сохранить ручное управление отраслью.
Старт нового рынка электроэнергии 1 июля этого года – обязательство Украины перед Евросоюзом. А еще требование украинского закона, принятого в 2017 году. Два года страна готовилась. Участники рынка, чиновники, парламентарии, энергоэксперты и иностранные партнеры все знали: 1 июля 2019 украинский энергорынок должен заработать по конкурентной модели европейского образца. Теперь времени меньше месяца.
Отложить начало работы нового рынка его противники хотят хотя бы до осени, а лучше до следующего лета. Но энергетической интеграции Украины в Европу никто не отменял. И требования третьего энергопакета ЕС, на которые Украина согласилась, выполнить необходимо.
"Имплементация третьего энергопакета очень важна. Это еще больше приближает Украину к Европейскому Союзу. А также поможет украинской энергетической отрасли стать чище, более энергоэффективной", – говорит Роберто Зангранди, генеральный секретарь Европейской ассоциации системных операторов распределения электроэнергии.
Как только в Украине заработает новый рынок электроэнергии, энергетические компании будут вынуждены бороться за потребителей. Для этого им придется предлагать высокое качество услуг и низкие цены на электроэнергию. Чтобы поставлять свет без перебоев в наши дома, энергетики вынуждены обновлять электросети.
Рынок будет использовать все источники энергии: ветер, солнце, воду, уголь. Наибольшая доля будет принадлежать атомной генерации. Госпредприятие "Энергоатом" будет одним из гарантов стабильных цен для населения.
Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, как сообщалось, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.
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