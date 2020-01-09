Рынок земли, новые налоги и закон о труде: главные реформы в экономике в 2020-м

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В предвыборных программах президента Украины Владимира Зеленского и самой представительной парламентской партии "Слуга народа" содержалось довольно много тезисов, которые невозможно реализовать, внося "косметические" правки в законодательство. Эти пункты могут быть реализованы только путем настоящих, полноценных реформ. Сайт "Сегодня" с помощью наших экспертов разбирался, какие инициативы парламента и Кабмина экономического характера могут претендовать на статус реформы, и каких реформ можно ожидать в 2020 году.

Земельная реформа

Бесспорно, это самая обсуждаемая и самая дискуссионная реформа, которая, как ожидается, начнется уже в этом году. Президент поручал подготовить законодательную базу для нее до 1 декабря 2019 года, однако основной законопроект, отменяющий мораторий на продажу земель сельхозназначения, не проголосован до сих пор. Как, собственно, и целый ряд других. Слишком уж разные интересы переплелись вокруг "земельного вопроса". Слишком разные представления у украинцев о том, как должно быть.

Однако, несмотря на горячие баталии, которые сопровождали подготовку и рассмотрение земельных законопроектов, отмена моратория может быть проголосована в парламенте уже в ближайшее время. В первые рабочие дни нового года на сайте ВР появился текст законопроекта №2178-10, подготовленный ко второму чтению. Как заявил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак, "теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия".

Налоговая реформа

Как сообщали в правительстве, налоговая реформа стартует весной 2020 года. А основные ее новшества вступят в силу уже в 2021 году, как того требует Налоговый кодекс.

В частности, ожидается, что в ходе реформы будет снижено налоговое давление на зарплаты и вместо налога на прибыль будет введен-таки налог на выведенный капитал. Правда, эксперты прогнозируют, что принятие налоговых изменений тоже будет проходить непросто.

"Я один из соавторов закона о налоге на выведенный капитал. Мы готовили эту реформу с 2015 года. Там есть нюансы. МВФ не нравится этот налог, а бизнес хочет, чтобы он был введен вместо налога на прибыль. Потому что он уменьшает права налоговиков, и в то же время от него сложнее укрыться. Зеленский обещал ввести НнВК, "Слуга народа" обещала. Но, согласно законодательству, изменения в Налоговый кодекс должны вноситься в первой половине года, чтоб бизнес успел подготовиться. Думаю, весной будут драки из-за налоговой реформы", – говорит финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Реформа трудового законодательства

О необходимости существенно изменить, осовременить трудовые отношения в правительстве говорили еще с осени. В последние дни декабря Кабмин одобрил проект закона "О труде", который должен прийти на смену нынешнему Кодексу законов о труде. 3 января законопроект был подан в парламент (№2708), и эксперты также сулят бурные дискуссии в Верховной Раде и в обществе по поводу предлагаемых изменений. Новости "Сегодня" уже рассказывалио главных изменениях в трудовом законодательстве. Помимо введения электронных трудовых книжек и гибкого графика работы законопроект значительно упрощает для работодателя процедуру увольнения работников, что многим может не понравиться.

"У нас работает Трудовой кодекс еще советских времен. Для своего времени он был очень правильный, но на сегодня он уже очень устарел. Сегодня на работника фактически нет управы. Он может не делать свою работу, но уволить его нельзя, потому что у него, например, маленькие дети, позитивная характеристика или еще что-то. И из-за этого, с одной стороны, страдает бизнес, а с другой стороны – страдают граждане. Это одна из причин, почему компании очень неохотно принимают людей на постоянную работу. Потому что они понимают, что уволить человека будет сложно. Новый законопроект предполагает, что, если ты работаешь нормально – никто никогда тебя не уволит. А начинаешь злоупотреблять – у работодателя должна быть возможность уволить работника за несколько дней. Конечно, отдав ему положенные деньги. Но, думаю, на эту тему тоже будет очень много разговоров и драк, и популизма. Разные политсилы будут якобы защищать рабочий класс, хотя на самом деле нужно защищать экономику, потому что она у нас отстающая", – говорит Тарас Козак.

Продолжение пенсионной реформы

Ожидается, что в 2020 году в Украине может быть введена вторая ступень пенсионного страхования – обязательное накопительное пенсионное страхование. Проект соответствующего закона также была подан в Верховную Раду буквально перед Новым годом.

Для того, чтобы внедрить накопительные пенсии, нужно создать соответствующую инфраструктуру и надежную законодательную защиту вкладов будущих пенсионеров. Этим, похоже, и будут заниматься в 2020-м. Но ввести в действие закон об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении планируется только с 2021 года.

Создание Бюро финансовых расследований

Серьезным шагом по улучшению бизнес-климата в Украине и снижению давления на бизнес, как ожидается, станет создание Бюро финансовых расследований (БФР) в 2020 году. Как ожидается, эта служба единственная будет иметь полномочия расследовать экономические преступления и злоупотребления.

"Сейчас экономическими преступлениями занимаются налоговая милиция, и СБУ, и прокуратура, и МВД. Потому что там деньги. А наша коррумпированная правоохранительная система "работает" там, где деньги, а не там, где безопасность граждан и страны. Поэтому закон о специальной службе крайне необходим", – считает Тарас Козак.

Закон о Бюро финрасследований, по поручению президента, должен был появиться еще до 1 октября 2019 года. Но до сих пор он принят только в первом чтении. Однако есть вероятность, то новая служба, которую пытаются создать не первый год, в 2020-м таки начнет свою работу.

Дешевые кредиты для бизнеса

Одним из серьезных препятствий для развития бизнеса и производства в Украине называют отсутствие "дешевых денег", то есть доступных кредитов для бизнеса. В 2020 году эту проблему попытаются решить. Кабмин объявил о запуске с 1 февраля С февраля 2020 года правительство объявило о запуске программы по льготному кредитованию малого бизнеса во всех сферах экономики. https://www.segodnya.ua/economics/business/skolko-potratyat-na-deshevye-kredity-dlya-biznesa-1373202.html Представителям малого и микробизнеса обещают выдавать до 1,5 млн грн (в зависимости от количества желающих) всего под 5-9% годовых. На эти цели в бюджете предполагается выделить минимум 5 млрд грн.

Эксперты считают, что такая программа при правильной реализации способна дать хороший импульс для развития бизнеса.

"Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства", – говорит глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко.

Трас Козак, впрочем, предостерегает от чрезмерной зарегулированности такой программы со стороны государства.

"Кредитование малого бизнеса под 5% – это очень хорошая идея. Наша экономика страдает от отсутствия инвестиций, от отсутствия дешевых денег. Нашим предпринимателям очень тяжело конкурировать, например, с поляками или чехами, потому что они могут привлекать деньги под 5%, а наши – под 25%. Мы видим, что Нацбанк наконец начал опускать учетную ставку. В конце января будет очередное заседание правления НБУ и, думаю, ставка снизится еще процента на полтора. Но она по-прежнему будет еще высокой. А программа, которую анонсировало правительство, может выстрелить, если она будет правильно построена. Важно, кто будет выбирать претендентов, кто будет нести ответственность за невозврат. Если выбирать будет государство – очень плохо. Потому что чиновник не отвечает за свои шаги. Если же выбирать будут банки, это будет лучше. Государство должно только задавать простые, разумные правила игры. Чтобы было понятно, кто может участвовать в программе, какие условия. И компенсировать разницу между банковской ставкой и 5% годовыми", – убежден эксперт.

Судебная реформа

Пожалуй, это одна из наиболее востребованных обществом реформ, но в то же время одна из самых сомнительных в плане успешности. Казалось бы, судебная реформа не связана напрямую с экономикой. Но в то же время многие эксперты – как украинские, так и зарубежные – твердят о том, что развитию украинской экономики, приходу инвестиций мешает именно коррумпированность судебной системы и отсутствие надежной защиты права собственности. Устранить эти проблемы "косметическим ремонтом" судебной системы вряд ли получится. Одна такая попытка "очистить" систему" уже была предпринята несколько лет назад, но, по мнению многих, с треском провалилась. Будет ли попытка №2?

"Нереформирование судебной системы – это одно из препятствий для прихода в Украину инвесторов. К сожалению, наша судебная система не дает объективных решений по спорам и искам. А до тех пор, пока не будет проведена судебная реформа, все остальные реформы и изменения будут сводиться к нулю", – считает Елена Хотенко.

Судебной реформы как таковой новая украинская власть пока не анонсировала. Однако на сайте верховной рады за последнее время зарегистрировано довольно много законопроектов, предполагающих существенные изменения в работе органов правопорядка и правосудия. Так что есть надежда, что в 2020 году в этой сфере по крайней мере начнут наводить порядок.

Мы перечислили далеко не все серьезные экономические новшества, которые должны быть запущены в 2020 году. Так, Елена Хотенко в числе наиболее важных программ называет популяризацию Украины как туристической страны, на что в бюджете заложено почти 240 млн грн, и планируемую перепись населения. И, хотя прямого и быстрого экономического эффекта эти мероприятия не несут, но в перспективе они, каждое по-своему, могут оказать положительное влияние на финансовое положение нашей страны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как планируют переписать украинцев.

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