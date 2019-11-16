Реформы, пенсии, цены, субсидии: что изменилось за неделю

Что нам готовит бюджет-2020, который Рада приняла на этой неделе

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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На сколько выросла цена за газ в ноябре, когда поднимут минимальную пенсию в следующий раз и что не так с новыми счетами за коммунальные услуги – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Рада приняла бюджет 2020

Верховная Рада приняла 14 ноября во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2020 год. За законопроект № 2000 проголосовали 280 депутатов.

Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. В плане "бюджетных" сроков в Украине наблюдается прогресс: бюджет-2019 приняли во втором чтении 23 ноября, бюджет-2018 – только 7 декабря. Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 – и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал принять проект закона о госбюджете-2020. Проект в Верховной Раде представила министр финансов Оксана Маркарова.

"Это хороший, реалистичный и сбалансированный бюджет, принятие которого даст нам возможность спокойно начать следующий год", – сказала Маркарова, не исключив, что госбюджет может быть перевыполнен в 2020 году.

Главную смету страны заметно изменили ко второму чтению. Основные показатели обновлены в соответствии с базовым сценарием свежего прогноза Министерства развития экономики. Например, согласно обновленному проекту бюджета, средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/долл. В изначальном варианте проекта закладывался курс 28,2 грн/долл. Предполагается, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 6,3%.

Кроме того, в обновленном проекте увеличены доходы (до 1,094 трлн гривен) и расходы (до 1,181 трлн гривен). Дефицит бюджета, по расчетам, составит 94,3 млрд гривен (уменьшен на 855 млн гривен). Также предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора.

В Украине стартовала земельная реформа

Пожалуй, в новейшей истории Украина самая болезненная реформа – земельная. Последний раз "земельный вопрос" был провален в парламенте 20 декабря 2018 года, когда в Украине в десятый раз продлили мораторий на землю. "За" то, чтобы оставить в силе формальный запрет на продажу земель сельхозназначения, проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226 голосах.

Между тем, отмена моратория является одним из требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда, и прописана в коалиционном соглашении. Об этом неоднократно напоминал пятый президент Украины Петр Порошенко.

И вот, свершилось: 13 ноября Верховная Рада наконец-то приняла в первом чтении закон о земельной реформе– законопроект №2178-10 про оборот земель сельскохозяйственного назначения. За законопроект проголосовали 240 нардепов.

Законопроект был рекомендован профильным комитетом для принятия за основу. Его рассмотрение на заседании Рады началось с утра наряду с еще десятью законопроектами.

В рамках реформы планируется навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Какой путь пришлось проделать стране к первым реальным шагам по направлению к земельной реформе – читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "В Украине стартовала земельная реформа: что нужно знать о проблемном законе".

Цена на газ в ноябре выросла: к чему готовиться украинцам

В "Нафтогазе Украины" сообщили о росте цены на газ для населения в ноябре. Она составит 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Вызовет ли это подорожание повышение других тарифов и к какой цене на газ зимой стоит готовиться украинцам, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объясняет, что подорожание газа – вполне логичная для зимы ситуация. При этом такой уровень ноябрьского подорожания газа, по его мнению, не вызовет роста стоимости тепла.

"Пока тариф на тепловую энергию расчитан по 8,50 грн [за 1 куб. м], рано говорить о том, что он на что-то повлияет. После того, как входящая цена превысит 8,55 грн, лицензиаты НКРЭКУ обратятся и попросят повысить тариф на тепло", – считает Марунич.

А член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук полагает, что определение цены "Нафтогазом" – это политическое решение.

"Почему четыре года назад позиция "Нафтогаза" состояла в том, что надо максимально поднимать цену на газ, что население должно платить рыночную цену, а сейчас ситуация изменилась и "Нафтогаз" уже говорит: нет, мы можем дешевле предложить? Потому что это политическое решение", – говорит Корольчук.

Подобное поведение "Нафтогаза" усложняет прогнозирование цен на газ, уверен специалист.

"Людям надо готовиться, что в январе цена, по логике рыночной позиции "Нафтогаза", будет не ниже 9000 грн [за 1000 куб. м]. Но будет ли она такой? Если будет политический фактор, то мы, возможно, такой цены не увидим, а будет [она] в коридоре 8–8,5 тыс. грн. Хотя в финплане "Нафтогаза" с 1 ноября была цена 9600 грн", – отметил эксперт.

Новости "Сегодня" ранее писали, что для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди четырех определенных правительством вариантов – цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года.

В этом месяце наименьшей оказалась цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Минимальная пенсия опять вырастет 1 декабря

С 1 декабря этого года в Украине вырастет размер минимальной пенсии – обещают в Кабинете министров.

С началом зимы размер минимальной пенсии достигнет 1638 грн. Соответственно, пересчитают размер выплат и для остальных пенсионеров. А их в Украине более 11 миллионов. Средний размер пенсии по стране, напомним, составляет 3016 грн. Наивысшую получают киевляне. Скромнее всего государство платит жителям Тернопольщины.

В следующий раз правительство пересматривать пенсии в апреле следующего года.

Без учета субсидий: украинцев предупредили о возможных проблемах с новыми квитанциями

В связи с тем, что с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий, населению могут приходить неточные платежки. Такое предупреждение сегодня, 12 ноября, сделала пресс-служба Министерства социальной политики.

"Учитывая, что соответствующий механизм вводится впервые, из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года", – говорится в сообщении.

Минсоцполитики рекомендует обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце, добавили в министерстве.

Новости "Сегодня" писали, что с ноября украинцы будут получать квитанции за коммуналку с полным размером платежа. Это связано с новым механизмом начисления льгот на эти услуги, который вступил в силу 1 октября 2019 года. Теперь льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения.

После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный Ощадбанк, чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника – на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

В Минсоцполитики сообщали, что средний размер субсидии за октябрь составляет 539 грн, а льготы – 418 грн.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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