Реформы в социальной сфере: итоги трех лет правительства Гройсмана
В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа – усовершенствовали алгоритм начисления выплап
Журналисты "Сегодня" продолжают цикл сюжетов о трехлетии работы правительства Владимира Гройсмана. Теперь о том, что изменилось в социальной сфере за последние годы.
В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа. Усовершенствован алгоритм начисления выплат: стали учитывать уровень средней зарплаты, трудовой стаж и инфляцию. И средний уровень пенсий повысился до трех тысяч гривен. Тем, у кого доход меньше тысячи семисот, выплатили по 2410 гривен разовой помощи.
С начала этого года индексировали выплаты военным пенсионерам повысили на три тысячи.
Добрались изменения и до субсидий. В прошлом месяце их монетизировали. То есть украинцы будут получать не скидку в платежке, а наличные для оплаты счетов за коммунальные услуги.
"Те, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, будут в течение года следующего получать субсидии уже в безналичной форме. В то же время, если человек сэкономил, это его собственные средства, он может потратить их как считает нужным", – говорит Андрей Рева, министр социальной политики Украины.
Планов по изменениям в социальном обеспечении у правительства немало. Это кроме ежегодного индексирования зарплат и пенсий, сооружения школ, больниц, социального жилья.
"Идем дальше, все будет нормально: зарплаты будут повышаться, пенсии будут повышаться", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
Ранее мы писали об итогах медреформы в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Реформы в социальной сфере: итоги трех лет правительства Гройсмана". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Субсидии "живыми" деньгами: в Раде одобрили рекомендации Кабмину
Профильный комитет рекомендует правительству урегулировать ряд вопросов
Выплата пенсий и субсидий: в Пенсионном фонде сообщили детали
На выплату пенсий и субсидий в этом месяце направили уже более половины необходимых средств