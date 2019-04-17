Реформы в социальной сфере: итоги трех лет правительства Гройсмана

В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа – усовершенствовали алгоритм начисления выплап

Журналисты "Сегодня" продолжают цикл сюжетов о трехлетии работы правительства Владимира Гройсмана. Теперь о том, что изменилось в социальной сфере за последние годы.

В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа. Усовершенствован алгоритм начисления выплат: стали учитывать уровень средней зарплаты, трудовой стаж и инфляцию. И средний уровень пенсий повысился до трех тысяч гривен. Тем, у кого доход меньше тысячи семисот, выплатили по 2410 гривен разовой помощи.

С начала этого года индексировали выплаты военным пенсионерам повысили на три тысячи.

Добрались изменения и до субсидий. В прошлом месяце их монетизировали. То есть украинцы будут получать не скидку в платежке, а наличные для оплаты счетов за коммунальные услуги.

"Те, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, будут в течение года следующего получать субсидии уже в безналичной форме. В то же время, если человек сэкономил, это его собственные средства, он может потратить их как считает нужным", – говорит Андрей Рева, министр социальной политики Украины.

Планов по изменениям в социальном обеспечении у правительства немало. Это кроме ежегодного индексирования зарплат и пенсий, сооружения школ, больниц, социального жилья.

"Идем дальше, все будет нормально: зарплаты будут повышаться, пенсии будут повышаться", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Ранее мы писали об итогах медреформы в Украине.

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