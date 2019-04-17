Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Реформы в социальной сфере: итоги трех лет правительства Гройсмана

Сегодня, 07:12

В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа – усовершенствовали алгоритм начисления выплап


Журналисты "Сегодня" продолжают цикл сюжетов о трехлетии работы правительства Владимира Гройсмана. Теперь о том, что изменилось в социальной сфере за последние годы.

В 2017 году в Украине стартовала пенсионная реформа. Усовершенствован алгоритм начисления выплат: стали учитывать уровень средней зарплаты, трудовой стаж и инфляцию. И средний уровень пенсий повысился до трех тысяч гривен. Тем, у кого доход меньше тысячи семисот, выплатили по 2410 гривен разовой помощи.

С начала этого года индексировали выплаты военным пенсионерам повысили на три тысячи.

Добрались изменения и до субсидий. В прошлом месяце их монетизировали. То есть украинцы будут получать не скидку в платежке, а наличные для оплаты счетов за коммунальные услуги.

"Те, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, будут в течение года следующего получать субсидии уже в безналичной форме. В то же время, если человек сэкономил, это его собственные средства, он может потратить их как считает нужным", – говорит Андрей Рева, министр социальной политики Украины.

Планов по изменениям в социальном обеспечении у правительства немало. Это кроме ежегодного индексирования зарплат и пенсий, сооружения школ, больниц, социального жилья.

"Идем дальше, все будет нормально: зарплаты будут повышаться, пенсии будут повышаться", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Ранее мы писали об итогах медреформы в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пенсии, субсидии, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Реформы в социальной сфере: итоги трех лет правительства Гройсмана". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Субсидии "живыми" деньгами: в Раде одобрили рекомендации Кабмину

Вчера, 20:53

Профильный комитет рекомендует правительству урегулировать ряд вопросов

Летние субсидии: какие изменения ждут украинцев в мае и кому могут отказать

Вчера, 07:51

При назначении субсидий будут проверять, нет ли долгов и дополнительных доходов

Выплата пенсий и субсидий: в Пенсионном фонде сообщили детали

15 апреля, 17:58

На выплату пенсий и субсидий в этом месяце направили уже более половины необходимых средств

Субсидии, выплаты, платежки, цены: что изменилось за неделю

13 апреля, 11:00

В этом году пасхальная корзина обойдется украинцам дороже

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Топ-5 женских поступков, которые отталкивают мужчину

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

В Украине готовят "Кровную месть"

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Почему люди вздрагивают во сне

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

15 апреля, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Учимся у звезд: как носить жакет из денима