Регистрация за 7 евро для получения разрешения на поездку в ЕС: причины

С 2021 года для безвизового визита в страны ЕС придется заплатить 7 евро и получить разрешение

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С 2021 года перед поездкой в страны – члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение путем подачи онлайн-заявки. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро.

Как сообщает миссия Украины при Евросоюзе, в дипломатическом учреждении решили прояснить все детали об изменениях для граждан Украины условий безвизовых поездок в ЕС с 2021 года.

Дипломаты сообщили, что с 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран. Эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Эта система будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

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"С 2021 года перед поездкой в государства – члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения. За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет – бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до завершения срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки", – пояснили дипломаты.

При этом Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении на поездку. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

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"Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу/угрозу в сфере безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государств – членов ЕС предостережений по поводу их поездки", – отметили в миссии Украины при Евросоюзе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эксперты отмечают, что все больше заробитчан возвращаются в Украину, а сроки трудовой миграции сокращаются. В первую очередь на родину едут те, кто отправлялся за границу в поисках высококвалифицированной работы – например, врачи.

Напомним, одним из самых серьезных вызовов для Украины стала трудовая миграция. Только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников. Впрочем, многие возвращаются обратно, ведь работа за рубежом – риск, особенно если едешь туда не совсем легально. Очень часто украинцы сталкиваются с обманом и возвращаются на Родину ни с чем.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что промышленные предприятия готовы хорошо платить своим сотрудникам. Подробности в сюжете:

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