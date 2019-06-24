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Регуляторная база для нового рынка электроэнергии готова на 100% – НКРЭКУ приняла все постановления

24 июня, 17:07

Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

На сегодняшнем заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняты последние решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Речь идет о принятии изменений к Постановлениям №307 и 308, касающиеся Правил рынка и Правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного.

В частности, Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке. Таким образом, будет контролироваться рост цен на электроэнергию для небытовых потребителей.

Кроме того, установлены новые требования по рейтингу банков, что позволило увеличить их перечень для предоставления финансовых гарантий участникам рынков с 2 до 41.

"Принятие регуляторных актов позволяет обеспечить выполнение требований Закона Украины "О рынке электрической энергии" и определить: уточненный порядок участия в балансирующих группах; уточненный порядок определения финансовых гарантий; уточненный порядок предоставления вспомогательных услуг; уточнение порядка предоставления диспетчерских команд и их выполнение; новый порядок мониторинга предоставление вспомогательных услуг, определенный на основе предложений оператора системы передачи; переходные положения, в частности определяют положение относительно ограничений цен на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг", - указано в обосновании.

Как сообщалось, 1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Для своевременного запуска рынка, правительством на базе государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" созданы 2 госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что новый рынок электроэнергии будет введен своевременно, а ценовых шоков для потребителей не последует. Цены для населения останутся на существующем уровне благодаря принятому Кабинетом Министров Украины механизму PSO (Public Service Obligation, специальных обязательств).

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Тег энергетика, электроэнергия, рынок электроэнергии

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