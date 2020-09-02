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Рекорда не будет: Шмыгаль объяснил падение урожая зерновых на 7 млн тонн

2 сентября, 15:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Серьезная засуха привела к существенному падению урожайности

Премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров заявил, что из-за засухи в 2020 году урожай зерновых ожидается на 7 млн тонн меньше прошлогоднего.

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Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

Сообщалось, что по состоянию на 30 июля в Украине было собрано 27 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых пшеницы – 18,3 млн тонн с площади 4,8 млн га (72% к прогнозу), ячменя – 6,9 млн тонн с площади 1,9 млн га (82% к прогнозу), гороха – 448 тыс. тонн с площади 197 млн га (85% к прогнозу).

В тренде
Рекорда не будет: Шмыгаль объяснил падение урожая зерновых на 7 млн тонн

Напомним, в конце июня президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявлял, что в 2020-м Украина может собрать рекордный урожай зерновых и масличных культур – 97 млн тонн, что немногим меньше рекордных 98 млн тонн в 2019 году.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна. По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн или 3,7% мирового уровня.

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зерно урожай Алексей Гончаренко Кабинет министров зерновые рекорд Украины Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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