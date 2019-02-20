Рекордного урожая не будет: в НБУ рассказали, что повлияет на инфляцию в 2019 году

В Нацбанке ожидают, что рост цен замедлится до 6,3%

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Рекордного урожая не будет: в НБУ рассказали, что повлияет на инфляцию в 2019 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2bb/910/5c52bb9109fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2bb/910/5c52bb9109fba.jpg 2019-02-20T11:48:06+02:00 Экономика В Нацбанке ожидают, что рост цен замедлится до 6,3%

В 2018 году снизить инфляцию в Украине помогли мировые цены на нефть и рекордный урожай, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью порталу "Минфин".

"В этом году мы не рассчитываем на рекордный урожай. В прошлом году Украине удалось собрать более 70 миллионов тонн зерновых, в этом году мы ожидаем около 66 млн тонн. И это отражено в нашем инфляционном прогнозе. Что касается мировых цен на нефть, то на самом деле по итогам 2018 года они выросли, по сравнению с 2017 годом. А падение цен на нефть в четвертом квартале 2018 года еще не полностью отыграно в ценах на бензин. Поэтому динамика цен на нефть станет одним из факторов, которые поддержат замедление инфляции в первом квартале", – пояснил Сологуб.

Напомним, НБУ ожидает, что до конца 2019 года инфляция снизится до 6,3%. По словам главы НБУ Якова Смолия, реалистичность такого прогноза подтверждают фактические показатели инфляции по итогам января-2019.

Подробнее об инфляционных прогнозах регулятора читайте в статье "Сегодня" в материале: "На сколько вырастут тарифы и цены на продукты – НБУ обнародовал новый прогноз".

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