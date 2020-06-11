Рекордные запасы в США ударили по ценам на нефть

Аналитики считают, что недавний рост котировок будет сведен на нет

Мировые цены на нефть упали еще ниже после стремительного роста на прошлой неделе. Нынешнее снижение происходит на фоне нового витка опасений инвесторов. Еженедельный доклад Министерства энергетики США показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом, по прогнозам Федеральной резервной системы, восстановление американской экономики не будет быстрым.

Так, 11 июня к 9:30 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 40,42 доллара за баррель, что на 1,31 доллара (3,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,48 доллара (3,47%) – до 38,12 доллара за баррель.

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"В связи с повышением цен на нефть за последнее время возрос риск того, что добыча в США, несколько снизившаяся, начнет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось", – отмечают аналитики CBA.

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"Увеличение предложения в Штатах, вероятно, сведет на нет все недавнее повышение цен", – отмечают эксперты. Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе как в США, так и в других странах мира является слишком значительным, пишет Dow Jones.

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Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн барр./сут. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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