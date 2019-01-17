Рекордный рост добычи в США обвалил цены на нефть

Стоимость эталонных марок черного золота снижается

Фото: Pixabay

Рекордный рост добычи в США обвалил цены на нефть https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/03e/b47/5c403eb472c22.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/03e/b47/5c403eb472c22.jpg 2019-01-17T10:37:39+02:00 Экономика Стоимость эталонных марок черного золота снижается

Данные о росте добычи нефти в США до максимума 1983 года привели к снижению мировых цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в четверг, 17 января, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:26 по киевскому времени подешевели до 60,86 доллара за баррель и продолжают падать в цене. На торгах в среду, 16 января, их цена составляла на закрытие 61,32 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась до 51,86 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась до 52,31 доллара за баррель.

Добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки – до нового рекорда в 11,9 млн б/с. По данным американского министерства энергетики, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза – на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Кроме того, ранее китайская госкорпорация China National Petroleum Corp. (CNPC) обнародовала прогноз, согласно которому спрос на нефть в стране в 2019 году вырастет на 6,9%, до 668 млн тонн. Также компания ожидает, что спрос на бензин увеличится на 3,6%, до 131,9 млн тонн, а спрос на дизельное топливо сократится на 1,1%, до 158 млн тонн.

Напомним, мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он. Также в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Согласование графика обсуждений заняло больше месяца, что несколько встревожило рынок в начале 2019 года.

Как известно, в конце 2018 года страны ОПЕК+ договорились сократить поставки нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Доля ОПЕК в этом сокращении составляет 800 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее, банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогноз цены на нефть в 2019 году.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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