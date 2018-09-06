Рекордный урожай кукурузы спасет украинских аграриев – эксперты

Урожай кукурузы в Украине в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) может составить порядка 30 млн тонн и стать рекордным. Такой прогноз озвучили аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Урожай кукурузы, по мнению экспертов, также может перекрыть низкие показатели урожая ранних зерновых.

"Учитывая первые результаты сбора этой культуры и комментарии агропроизводителей, есть все основания полагать, что кукурузы в Украине в этом году будет собрано порядка 30 млн тонн, и данный показатель может стать самым высоким за всю историю Украины", – отметили в УКАБ.

Кроме того, по словам аналитика аграрных рынков Петра Лахая, общий урожай зерновых в текущем маркетинговом году может составить 64 млн тонн.

"Прогнозируемый высокий валовой сбор кукурузы перекроет низкие показатели сбора культур ранней группы и в конечном счете украинскими аграриями по нашим прогнозам будет собрано около 64 млн тонн зерновых и зернобобовых в текущем сезоне. А это, учитывая высокие цены на мировом рынке, может позволить украинским аграриям достичь высоких финансовых показателей", – подчеркнул эксперт.

По прогнозам аналитиков, валовой сбор зерновых в этом сезоне по предварительным подсчетам превысит показатели прошлого года на 2 млн тонн.

Напомним, по итогам маркетингового года, который длился с с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур:

Кроме того, эксперты полагают, что аграрный экспорт может принести Украине больше выгоды, чем сейчас.

Специалисты отмечают, что цена продуктов сильно зависит от степени их обработки. А потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на переэкспорт после обработки в других странах.