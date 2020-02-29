Ремонт дома за государственный счет: как уменьшить расходы на коммуналку

Жителям многоэтажек станет проще получить деньги от Фонда энергоэффективности. Начать нужно будет с энергоаудита

Минрегион и европейские доноры согласовали новые изменения в деятельности Фонда энергоэффективности. Это повысит доступность для объединений совладельцев многоквартирных домов программы финансирования мероприятий по термомодернизации зданий "Энергодом".

Как отметил вице-премьер Денис Шмыгаль, чтобы добавить акселерации Фонду энергоэффективности, необходимо глобально преодолеть два барьера – вопрос недоверия ОСМД и вопросы неудобства и сложности процедур.

"Там, где в законодательстве прописаны механизмы контроля на уровне государства, нам нужно максимально упростить процедуры и подходы для ОСМД. Этот круг взаимного недоверия должен быть разорван", – уверен вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Украины Денис Шмыгаль.

По итогам заседания Координационного совета доноров Фонда энергоэффективности, участники договорились таким образом модернизировать государственную программу "Энергодом":

внести изменения в порядок выплаты гранта на термомодернизацию здания, которые позволят объединить отдельные этапы подготовки заявок на участие в программе поддержки ОСМД, снизить финансовую нагрузку на ОСМД, в частности за счет исключения необходимости поиска собственных средств или привлечения кредитных ресурсов на термомодернизации;

дополнить программу поддержки ОСМД опцией, позволяющей выплачивать гранты по завершении отдельных этапов проектов по термомодернизации после проведения их верификации (проверки Фондом);

привлечь в помощь ОСМД профессиональных менеджеров проектов, основными функциями которых является помощь и сопровождение жильцов на всех этапах участия в программе "Энергодом" (то есть от подготовки материалов до первых собраний ОСМД до подготовки заявки на верификацию реализованного проекта).

Как провести энергоаудит. Фото: Данил Павлов.

Оценка моральной готовности

В январе 2020 года Министерство развития общин и территорий Украины проводило масштабный опрос ОСМД, который дает представление о том, насколько жители в целом готовы модернизировать свои старые дома. Этот опрос открывает серию исследований, которые намерен провести Минрегион, чтобы понять, что тормозит процесс реформ, с какими проблемами сталкиваются люди и какую помощь они хотели бы получить от государства.

Первое исследование, которое проводилось в январе, касалось программы комплексной модернизации многоэтажных домов "Энергодом". Эта программа стартовала одновременно с началом работы Фонда энергоэффективности в сентябре прошлого года. По оценкам Минрегиона, в Украине порядка 80% многоквартирных домов, а это около 144 тысяч, нуждаются в модернизации, и в первую очередь – в работах по повышению энергоэффективности жилья.

Однако далеко не все ОСМД интересуются вопросами энергосбережения. В процессе опроса министерство разослало по электронной почте вопросы 1985 ОСББ. Из них только 834 респондента (42%) открыли эти письма. А ответы дали 147, то есть 17,6%.

После запуска работы Фонда энергоэффективности планировалось основную часть капитальных ремонтов финансировать именно через него, через программу "Энергодом". Ведь этой программой предусмотрены не отдельные ремонтные или энергосберегающие мероприятия, которые по отдельности не слишком эффективны в плане дальнейшей экономии для жильцов, а именно комплексные ремонты домов.

"Энергодом" предлагает ОСМД два пакета мероприятий. Пакет "А", "Легкий", включает в себя установку счетчика тепла и индивидуального теплопункта, замену котла, теплоизоляцию трубопроводов и балансировку системы отопления. Кроме того, в рамках этого же пакета можно провести модернизацию всей системы горячего водоснабжения, установку регуляторов температуры и индивидуальных счетчиков в квартирах, а также замену дверей в подъездах, окон на лестничных клетках, установку энергосберегающей системы освещения в местах общего пользования и т.д.

Пакет "Б", "Комплексный", включает все основные и дополнительные мероприятия из пакета "А", а также замену вентиляционной системы и целый ряд дополнительных мер по обновлению дома и повышению его энергоэффективности. Как сообщали в министерстве, реализация пакета "Легкий" может обеспечить 20% экономии платы за жилищно-коммунальные услуги, реализация пакета "Комплексный" – до 60% экономии.

Опрос, проведенный Минрегионом, показал, что почти 90% ОСМД, которые ответили на вопросы, считают, что модернизация дома позволит снизить затраты на коммунальные услуги. 88% готовы участвовать в программе модернизации дома. Для проведения таких работ 49% ответивших готовы взять кредит, а 25% сказали, что безусловно готовы это сделать. Для более 74% респондентов приемлемой суммой ежемесячных дополнительных платежей ради ремонта дома является сумма в 500 грн с квартиры.

К сожалению, первые полгода работы Фонда энергоэффективности показали, что законодательная база, касающаяся новой программы комплексного ремонта домов, достаточно сложна для большинства ОСМД и нуждается в совершенствовании. В связи с чем, собственно, программа "Энергодом" и потребовала нынешней доработки.

"В отличие от тех же "теплых кредитов", которых выдавали сотни и тысячи, получить кредит от Фонда энергоэффективности намного сложнее. Даже для того, чтобы реализовать "Легкий" пакет, нужно пройти массу процедур. Сначала им нужно сделать энергоаудит дома, потом – проектно-сметную документацию. Для этого нужно брать кредит, но люди не понимают, какие работы им компенсируют, а какие нет. Основная сумма компенсации выплачивается лишь по окончании работ. Если нет местных программ, я считаю, финансировать участие в этой программе людям очень дорого", – рассказывает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

Среди многоэтажек стали появляться "первые ласточки" – дома, которые уже воспользовались возможностью финансовой поддержки от Фонда. По информации главы Наблюдательного совета Фонда энергоэффективности Анджея Райкевича по состоянию на 24 февраля была получена 31 заявка от ОСМД. Из них 26 – пакет "Комплексный" и пять – "Легкий". При этом 12 объединений жильцов уже получили первый транш средств.

Дополнительные источники финансирования

Глава комитета ЖКХ Общественного совета при Киевской городской госадминистрации Олег Попенко обращает внимание на то, что программы повышения энергоэффективности жилых домов доступны сегодня только ОСМД.

"В Украине порядка 180 тысяч многоквартирных домов, а из них только 3700 объединились в ОСМД. Это только 2,6% от общего числа, то есть очень мало. Тем более, учитывая, какие суммы денег заложены на Фонд энергоэффективности – 2 млрд грн. К сожалению, не все жители многоэтажных домов еще готовы объединяться в ОСМД или не понимают, как работает система", – говорит эксперт.

Олег Попенко отметил также, что в Киеве для ОСМД продолжает действовать программа софинансирования ремонтов домов "70/30".

"В прошлом году программа "70/30" была профинансирована на уровне 150 млн грн. В ней изъявили желание принять участие 223 дома, а прошли конкурс 143 дома. В 2020 году на эту программу уже подали заявки 282 дома. И конкурс еще продолжается. Возможно, финансирование будет увеличено", – рассказывает Олег Попенко.

Кроме того, в Киеве действует программа капитальных ремонтов многоэтажных домов – как раз для тех, где ОСМД еще не созданы.

"Программа капитальных ремонтов в минувшем году была профинансирована на 42 млн грн, а в этом на нее планируется потратить порядка 95 млн грн. По этой программе не все работы касаются термомодернизации. Сюда включены и замены лифтов, и ремонт окон, и установка индивидуальных теплопунктов", – рассказывает Олег Попенко.

Начинать – с энергоаудита

Для того, чтобы принять участие в государственной программе термомодернизации или провести в доме энергосберегающие мероприятия за счет местного бюджета, одним из первых и обязательных шагов является проведение энергоаудита. При этом для участия в программе "Энергодом" важно получить сертификат энергоэффективности здания.

"В сертификате указывается класс энергоэффективности здания по шкале от наиболее высокой оценки A до наименьшей G. В сертификате также описываются основные причины потерь энергии, а также основные рекомендуемые мероприятия для повышения энергоэффективности здания. В отчете об энергоаудите уже содержится детальный план комплексных энергоэффективных мероприятий с указанием их стоимости, сроков окупаемости", - рассказала Оксана Ананченко, руководитель коммерческого департамента YASNO – поставщика электроэнергии и решений по энергоэффективности.

При этом 70% затрат, понесенных ОСМД за проведение энергоаудита, может компенсироваться собственникам жилья за счет программы "Энергодом".

"Сертификаты энергоэффективности могут готовить и выдавать только прошедшие соответствующую аттестацию энергоаудиторы, которых в нашей компании уже 7 человек. В 2020 году мы уже выполнили 2 энергоаудита по обращению от ОСМД. А в предыдущие годы по выполненным нами энергоуадитам более 10 ОСМД получили финансирование по программе "70/30".

"Дальнейшим шагом должна быть реализация рекомендуемых мероприятий. ОСМБ может подать заявку на участие в программе "Энергодом", также здание можно утеплить и модернизировать за счет других внешних источников финансирования, с минимальным привлечением денег от жильцов. Например, часть работ можно профинансировать за счет целевых городских программ софинансирования энергоэффективности в жилых домах ОСМД и ЖСК "70/30", – рассказала представитель YASNO.

YASNO не только проводит энергоаудиты в том числе для ОСМД, но и выполняет энергоэффективные проекты "под ключ", то есть выступает в роли подрядчика при термомодернизации здания.

Простой шаг к энергоэффективности

Если комплексные мероприятия по повышению энергоэффективности здания требуют объединения усилий всех жильцов, то уменьшить расходы на электроэнергию каждая семья может довольно быстро и просто.

"Для этого достаточно воспользоваться энергоэффективными наборами от YASNO, которые содержат двузонный счетчик электроэнергии с услугой установки "под ключ". Такой счетчик позволяет платить вдвое меньше за электроэнергию, использованную с 23:00 до 07:00", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников. Для большей экономии набор также содержит умную розетку с таймером и LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания.

Базовая комплектация подобного набора стоит от 2499 грн. Но получить его можно и дешевле. "Если жители одного дома (не только ОСМД) закажут сразу 10 таких наборов, то получат скидку 10%", – рассказал Виктор Мельников.

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